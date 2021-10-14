По мнению украинского депутата, Киеву придется закупать электроэнергию у Минска

Несмотря на сильный спад в международных отношениях, Киеву все-таки придется наладить связь с Минском. Пока политики с Незалежной соревнуются, как им кажется, в остроумии, делая скандальные заявления по отношению к президенту РБ Александру Лукашенко, национальная экономика продолжает деградировать. Ситуация дошла до того, что Украина фактически может оказаться в энергетической зависимости от Белоруссии.

Оппозиционный депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко призвал власти готовиться к закупке электроэнергии у соседней страны. В эфире телеканала "НАШ" украинский парламентарий заявил, что Киеву придется просить помощи у Минска уже в начале 2022 года.

Народный избранник поставил под сомнение экономические расчеты правительства Украины. Он подчеркнул, что специалисты фиксируют рекордно малые запасы угля на складах, что может привести к нехватке электроэнергии.

Фактически Украина может оказаться в энергетической зависимости у Белоруссии. По словам Кучеренко, Киев просто будет вынужден обращаться за помощью к Минску и договариваться о поставках электроэнергии.

Депутат также отметил, что уже в январе могут начаться "тяжелые" переговоры с Белоруссией. Политик считает, что на Украине могут возникнуть перебои с электричеством, из-за чего придется давать свет по графику.