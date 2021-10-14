Украина рискует оказаться в энергетической зависимости от Белоруссии

Украина рискует оказаться в энергетической зависимости от Белоруссии
Фото: pixabay.com
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По мнению украинского депутата, Киеву придется закупать электроэнергию у Минска

Несмотря на сильный спад в международных отношениях, Киеву все-таки придется наладить связь с Минском. Пока политики с Незалежной соревнуются, как им кажется, в остроумии, делая скандальные заявления по отношению к президенту РБ Александру Лукашенко, национальная экономика продолжает деградировать. Ситуация дошла до того, что Украина фактически может оказаться в энергетической зависимости от Белоруссии. 

Оппозиционный депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко призвал власти готовиться к закупке электроэнергии у соседней страны. В эфире телеканала "НАШ" украинский парламентарий заявил, что Киеву придется просить помощи у Минска уже в начале 2022 года. 

Народный избранник поставил под сомнение экономические расчеты правительства Украины. Он подчеркнул, что специалисты фиксируют рекордно малые запасы угля на складах, что может привести к нехватке электроэнергии. 

Фактически Украина может оказаться в энергетической зависимости у Белоруссии. По словам Кучеренко, Киев просто будет вынужден обращаться за помощью к Минску и договариваться о поставках электроэнергии. 

Депутат также отметил, что уже в январе могут начаться "тяжелые" переговоры с Белоруссией. Политик считает, что на Украине могут возникнуть перебои с электричеством, из-за чего придется давать свет по графику. 

Источник: Телеканал НАШ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость318004
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"Оппозиционный депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко призвал власти готовиться к закупке электроэнергии у соседней страны." -
Да, с Беларусью придётся налаживать связи, но только Лёха скромно умолчал, что Беларусь в этой сделке будет давать не более 20% потребности усраины в электроэнергии и угле, остальные 80% угля и электроэнергии - как всегда Россия! :))) Счетоводы, блать!
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