Если европейцам нужен газ, у России есть возможности обеспечить их потребности

Поставки газа по магистрали "Северный поток-2" могут стартовать в ближайшие дни. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в четверг, 14 октября.

В ходе форума "Российская энергетическая неделя" Новак пояснил, что сейчас оператор газопровода ждет отмашки от регулятора Германии. Но в целом коммерческие поставки газа по "Северному потоку-2" будут зависеть от желания европейских покупателей получать сырье по этой трубе, передает "Интерфакс".

В целом Новак подтвердил, что Россия сейчас полностью обеспечивает действующие контракты. При этом по объему добычи голубого топлива РФ в 2021 году побьет собственный рекорд. Соответственно, мы готовы поставлять больше газа потребителям в европейских странах. Но пока заявок на увеличение объема экспорта не поступало, приводит "Общественная служба новостей" слова вице-премьера.

Накануне о причинах и следствиях энергетического кризиса в Европе высказался президент РФ Владимир Путин. Он также пояснил, почему отказывается считать Украину надежным транзитером.

Ранее специалисты в ФРГ сообщили, что с технической точки зрения к газопроводу "Северный поток-2" нет претензий, все упирается в нормы энергозаконодательства ЕС. Оператор газопровода, в свою очередь, заверил, что соответствует все законам, под действие которых он попадает.