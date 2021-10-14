Пророчество президента РФ может сбыться в ближайшее время

Накануне Владимир Путин выступил на заседании форума "Российская энергетическая неделя", где поразмышлял о нефти. По словам лидера РФ, черное золото может совсем скоро стоить 100 долларов за баррель. Слова Путина шокировали американцев, особенно финансистов, считают китайские обозреватели Sohu.

Журналисты обратили внимание на то, что финансовая система Штатов оказалась в непростой ситуации. Глава Белого дома Джо Байден недавно даже говорил о риске дефолта в стране из-за проблем с обслуживанием госдолга.

В Китае утверждают, что пророчество Путина заставило серьезно призадуматься экспертов во всем мире. Ведь столь высокая стоимость топлива негативно скажется на Америке. Например, возрастет цена на бензин, а инфляция, которая уже находится на самом высоком с 2008 года уровне, подскочит еще выше. Все это может привести к очередному удару по экономике, как в тот кризисный год, пишет "ПолитРоссия".