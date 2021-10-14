В Кремле ответили по поводу поставок "Роснефтью" газа в Европу

Песков отметил, что Путин еще не принял решение

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о поставках газа в Европу компанией "Роснефть" пока находится на рассмотрении. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин еще не принял решения на этот счет. 

Пресс-секретарь главы государства подтвердил, что вопрос газовых поставок, действительно, поднимался. По его словам, глава "Роснефти" Игорь Сечин обсуждал эту идею с президентом. Песков также отметил, что данный вопрос будет прорабатываться в правительстве РФ. 

Представитель Кремля уточнил, что конкретных сроков пока нет. Песков подчеркнул, что ему неизвестно о каких-либо решениях, принятых на счет поставок газа в Европу "Роснефтью".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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