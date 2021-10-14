Национальной валюте помогает рост цены на нефть

В четверг, 14 октября, курс доллара опустился до минимальной отметки с июля 2020 года – до 71,45 рубля. Об этом сообщает издание издание Forbes со ссылкой на данные Московской биржи.

Эксперты предсказывают укрепление национальной валюты до 70 руб за доллар и до 80 руб за евро в случае, если цены на нефть продолжат расти и достигнут уровня $85-$90.

