Курс доллара упал до минимальной отметки с июля 2020 года

Национальной валюте помогает рост цены на нефть

В четверг, 14 октября, курс доллара опустился до минимальной отметки с июля 2020 года – до 71,45 рубля. Об этом сообщает издание издание Forbes со ссылкой на данные Московской биржи.

Эксперты предсказывают укрепление национальной валюты до 70 руб за доллар и до 80 руб за евро в случае, если цены на нефть продолжат расти и достигнут уровня $85-$90.

Источник: Forbes ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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