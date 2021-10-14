Собянин поблагодарил рестораторов за развитие гастрономической отрасли столицы

Собянин поблагодарил рестораторов за развитие гастрономической отрасли столицы
Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несколько московских ресторанов получили высокий статус

Глава Москвы Сергей Собянин заявил, что получение таких престижных знаков отличия, как звезды "Мишлен", является важным событием в отрасли общественного питания столицы. Сегодня, 14 октября, звезды были присвоены семи московским ресторанам.

Градоначальник подчеркнул, что данное событие стало большой "моральной поддержкой" для ресторанного бизнеса, который получил серьезный ущерб из-за буйства коронавирусной инфекции и карантинных ограничений.

Собянин подчеркнул, что рестораны Белокаменной являются визитной карточкой российской столицы. Гастрономические туры стали популярным видом отдыха среди иностранных туристов и внутренних путешественников. Глава города поблагодарил "Мишлен" за высокую оценку нескольких столичных ресторанов. Сейчас это особенно важно, так как позитивно скажется на дальнейшем развитии бизнеса в тяжелых коронавирусных условиях.

Градоначальник особо подчеркнул заслуги инвесторов, которые верят в успех отрасли гостеприимства и не жалеют денег на ее развитие. Также Собянин отметил поваров, которые продолжают радовать москвичей и гостей столицы кулинарными изысками. Градоначальник подчеркнул, что каждый работник отрасли общепита вносит свою лепту в развитие города и повышение его привлекательности.

Мэр также сообщил, что за последнее время количество ресторанов в Белокаменной увеличилось в три раза, уличных кафе стало в два раза больше. Градоначальник напомнил, что у российской столицы большие гастрономические, исторические корни. Последние 10 лет город по праву занимает почетное место в перечне лучших мировых столиц в гастрономическом плане. Собянин отметил, что Москва – это открытый город, который может удовлетворить желания даже самого взыскательного гостя.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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