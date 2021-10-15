Жители Поднебесной с неодобрением смотрят на действия европейцев

Экономический коллапс с ценами на голубое топливо на европейском рынке получил широкий резонанс. Многие западные деятели пытались во всем обвинить Россию. Однако Кремль резко отреагировал на безосновательные нападки, чем, в частности, привел в восторг китайцев.



Интернет-пользователи из Китайской Народной Республики активно обсуждают события, происходящие на международной арене. Большой интерес у них вызывали перипетии вокруг энергоресурсов. На местном портале "Гуаньча" вышел материал, где подробно был приведен комментарий российского главнокомандующего Владимира Путина по поводу происходящего.

Наш президент четко отметил, что Россия никогда не использовала жизненно важные ресурсы в качестве инструмента шантажа других государств. При этом глава Россия особо подчеркнул, что наша страна готова отправлять в европейские державы еще больше голубого топлива, если Евросоюз снизойдет до соответствующей просьбы, пишет интернет-издание "Свободная пресса".

Китайские читатели убеждены, что за этими словами нашего главнокомандующего скрывался тайный смысл.

"Смысл слов Путина Великого был таков: "это последнее предупреждение!", "Запад непременно проиграет", – делятся своими мыслями иностранные комментаторы.

В целом, жители Поднебесной находятся на стороне российского государства и весьма недовольны провокационным поведением европейских политиков.

К слову, недавно в администрации президента ответили по поводу возможности осуществлять поставки голубого топлива силами "Роснефти". Там заявили, что глава государства пока раздумывает на этот счет.