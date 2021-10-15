Возможности для наращивания экспорта у РФ имеются

Россия отвергает все упреки, что она якобы могла нарастить поставки газа в Европу на фоне энергетического кризиса, но не сделала этого. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, "Газпром" выполняет все обязательства перед иностранными партнерами и готов наращивать объемы экспорта – но при определенных условиях.

"Что значит, могли поставить больше или не могли? Кому поставить, на деревню дедушке, что ли? Должны быть соответствующие заявки и соответствующие контракты",

– пояснил Новак в комментарии Business FM. Он напомнил, что добыча и экспорт газа – это сложный и длительный процесс. Вкладывать деньги в увеличение производства и строительство соответствующей инфраструктуры есть смысл, только если имеются гарантии, что сырье будет востребовано.

"Если будет увеличение заказа со стороны наших европейских партнеров и увеличение объема долгосрочных контрактов, я думаю, что "Газпром", конечно, будет развивать свои производственные мощности",

– высказался вице-премьер. По его словам, в этом году "Газпром" и так вышел на рекорд по добыче газа, но, в первую очередь, позаботился, чтобы были заполнены российские газохранилища.

Что касается европейских партнеров, то пока они не выражали желания закупать больше газа на постоянной основе. Это подтверждает мнение российской стороны, что скачок цен на европейском газовом рынке не был вызван дефицитом сырья. По словам Новака, на дынный момент газа в Европе достаточно, чтобы обеспечить потребности в зимний период. Волнение европейцев вызывает тот факт, что объем топлива в их ПГХ сейчас меньше, чем обычно в этот период. Это и подгоняет цены на спотовом рынке вверх. Но реальных оснований для опасений нет, считает вице-премьер РФ.

Ранее Новак пояснил, что "Северный поток-2" не имеет отношения к газовому кризису в Европе, поскольку это инфраструктурный проект, к объемам добычи газа он не имеет отношения. А уж как заполнять эту трубу – решать европейцам.