Сильное повышение цен на одежду в России объяснил эксперт

Сильное повышение цен на одежду в России объяснил эксперт
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Покупателей вынуждают переходить на экономное потребление

Повышение ценников на одежду в российских магазинах связано с проблемами в Китае. Об этом заявил глава группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

По его данным, энергодефицит в КНР привел к остановке многих заводов, в том числе к перебоям в производстве тканей. В результате ткани в Китае стали дорожать – к началу 2022 г. рост цен на эту категорию товаров может достичь 40%. Плюс на энергокризис наложились логистические проблемы, связанные с противостоянием Пекина и Вашингтона, что негативно сказалось на сроках поставок.

"Это, в свою очередь, приведет к сбоям в производстве одежды, и соответственно, увеличению стоимости на нее во многих странах мира, включая и Россию. По нашим прогнозам, стоимость одежды в РФ вырастет на 20-40%",

– сообщил эксперт в комментарии РИА "Новости".

Впрочем, по его мнению, этот тренд не продлится долго. Как только Китай нормализует производственные процессы, цены стабилизируются. А пока эксперт предлагает подумать о пользе, которую можно извлечь из нынешних обстоятельств. В частности, скудный и дорогой ассортимент в магазинах должен заставить покупателей задуматься об экономном потреблении и склонить их покупать только те вещи, которые им действительно необходимы. В итоге снизится вред, который человек наносит экологии, приобретая ненужные или одноразовые товары.

Ранее Минэкономразвития пересмотрело прогноз по инфляции в России на текущий год. Ведомство предположило, что рост цен по итогам 2021 г. составит не 5,8%, а 7,4% – в основном, из-за неожиданного повышения стоимости продуктов питания. Впрочем, продукты дорожают по всему миру. Эксперты отмечают, что такого роста цен на еду не было уже 40 лет. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Гость317381
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им не до одежды. им жрать нечего.
пенсы на помойках питаются
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