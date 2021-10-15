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Ситуация на энергетическом рынке Европы сильно усложняется из-за неоднозначных действий некоторых недальновидных политиков. На фоне бездарной санкционной борьбы Запада с газопроводом "Северный поток-2" выросли цены на голубое топливо. Впрочем, энергетический кризис в преддверии зимы не стал уроком для ряда чиновников, которые теперь оказывают давление на "Газпром".
Так, Варшава намерена обратиться к руководству Евросоюза, чтобы они проверили российскую компанию. Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка считает, что "Газпром" мог злоупотребить монопольным положением на европейском рынке энергоресурсов. Об этом он заявил в эфире местного радио.
По мнению польского министра, российская стороны использует газопровод "Северный поток-2" в некой игре, вынуждая европейские страны пойти на уступки. В частности, чиновник считает, что "Газпром" сократил поставки голубого топлива вместо того, чтобы нарастить объемы газа в действующих ГТС. Он подчеркнул, что европейцы не должны идти на уступки.
Отметим, что российская компания сообщила об увеличении экспорта газа в страны дальнего зарубежья. С начала года показатель роста преодолел отметку в 15%. "Газпром" поставил 145,8 млрд кубов голубого топлива.
Возможности для наращивания экспорта у РФ имеются
Ой дурак, этот Куртыка!!! :))) Да за такие "инициативы", да в преддверии зимы(!), в Брюсселе ему яйца вместе членом с корнем вырвут!!! :)))