Польша потребует от Евросоюза проверить "Газпром" на злоупотребление монополией

Польша потребует от Евросоюза проверить "Газпром" на злоупотребление монополией
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российская газовая компания увеличила экспорт голубого топлива

Ситуация на энергетическом рынке Европы сильно усложняется из-за неоднозначных действий некоторых недальновидных политиков. На фоне бездарной санкционной борьбы Запада с газопроводом "Северный поток-2" выросли цены на голубое топливо. Впрочем, энергетический кризис в преддверии зимы не стал уроком для ряда чиновников, которые теперь оказывают давление на "Газпром".

Так, Варшава намерена обратиться к руководству Евросоюза, чтобы они проверили российскую компанию. Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка считает, что "Газпром" мог злоупотребить монопольным положением на европейском рынке энергоресурсов. Об этом он заявил в эфире местного радио. 

По мнению польского министра, российская стороны использует газопровод "Северный поток-2" в некой игре, вынуждая европейские страны пойти на уступки. В частности, чиновник считает, что "Газпром" сократил поставки голубого топлива вместо того, чтобы нарастить объемы газа в действующих ГТС. Он подчеркнул, что европейцы не должны идти на уступки. 

Отметим, что российская компания сообщила об увеличении экспорта газа в страны дальнего зарубежья. С начала года показатель роста преодолел отметку в 15%. "Газпром" поставил 145,8 млрд кубов голубого топлива. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Гость318004
Пожаловаться Ответить
"Так, Варшава намерена обратиться к руководству Евросоюза, чтобы они проверили российскую компанию. Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка считает, что "Газпром" мог злоупотребить монопольным положением на европейском рынке энергоресурсов." -
Ой дурак, этот Куртыка!!! :))) Да за такие "инициативы", да в преддверии зимы(!), в Брюсселе ему яйца вместе членом с корнем вырвут!!! :)))
1
новости партнеров

В России назвали условие увеличения поставок газа в Европу

Возможности для наращивания экспорта у РФ имеются

США выставили России новое требование по безопасности Европы

В Госдепе выдали подробности переговоров с Оверчуком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей