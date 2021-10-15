Почему цены на газ в Европе растут: объяснение эксперта

На данный феномен влияют разные факторы

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, чем был спровоцирован скачок цен на газ на европейском рынке.

Эксперт отметил, что в 2021 году объемы производства электроэнергии в Европе стали более низкими. При этом потребление продолжило расти. Данные факторы являются причиной того, что стоимость газа подскочила, передает "Радио 1".

Фролов акцентировал внимание на прямой зависимости – если растет спрос на газ, то растет и потребление этого ресурса. Но поскольку ситуация на мировом газовом рынке непростая, и запасы газа ограничены, то топливо начинает дорожать. 

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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