На данный феномен влияют разные факторы

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил, чем был спровоцирован скачок цен на газ на европейском рынке.

Эксперт отметил, что в 2021 году объемы производства электроэнергии в Европе стали более низкими. При этом потребление продолжило расти. Данные факторы являются причиной того, что стоимость газа подскочила, передает "Радио 1".

Фролов акцентировал внимание на прямой зависимости – если растет спрос на газ, то растет и потребление этого ресурса. Но поскольку ситуация на мировом газовом рынке непростая, и запасы газа ограничены, то топливо начинает дорожать.