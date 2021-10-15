В Киеве заявили об обмане Москвы насчет увеличения поставок газа через Украину

В Киеве заявили об обмане Москвы насчет увеличения поставок газа через Украину
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
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Украина предупредила европейцев о "манипуляциях" со стороны РФ

Вопреки заявлениям российского руководства "Газпром" отправляет через территорию Украины меньше газа, чем даже предусмотрено контрактом. Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, "Газпром" в этом году трижды снижал суточные объемы поставок. Сначала со 186 млн кубометров до 124 млн, затем в сентябре до 109 млн, а с 1 октября, когда поставки в Венгрию начались в обход Украины, прокачка и вовсе упала до 86 млн кубометров.

При этом, подчеркнул Макогон, платит Россия все равно как за 109 млн, поскольку "действующий контракт предусматривает не ежегодную транспортировку 40 млрд м3, а ежедневную транспортировку 109 млн м3".

В связи с этим он призвал европейских партнеров не слушать представителей России, а признать тот факт, что Москва на фоне нехватки газа в ЕС не использует даже оплаченные мощности, хотя украинская сторона готова предоставить и больше.

"Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 г. носят манипулятивный характер",

– высказался Макогон в своем "Фейсбуке" в пятницу, 15 октября.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" поставил через территорию Украины больше газа, чем предусмотрено транзитным соглашением. При этом, выступая в рамках Российской энергетической недели, он рассказал, что в РФ не считают Незалежную надежным транзитером, так как там периодически происходит несанкционированный отбор газа.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак указал, что Россия готова поставлять больше газа в ЕС, если на дополнительные объемы поступят заявки.

Источник: Фейсбук
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

гость
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черти бандеровские,кто же укропа могет обмануть---где хохол прошел,юдею делать нечего,а получается то не так---клоун зеля всё перевернул!?Не всё же укры других лохами выставляли?!
Гость321641
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Они бы еще посекундно посчитали бы. Горазды в чужой хате на добро глазеть.
Гость317381
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Обманывать - это нормальный метод бандитов из 90 годов. Путин и его комманда именно такие.
Есть только один нюанс - в конечном итоге обманут они сами себя. не долго осталось.
Гость318004
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"В Киеве заявили об обмане Москвы насчет увеличения поставок газа через Украину" -
Да не обманули вас, а нaиnaли! Это "цветочки" - "ягодки" будут впереди!!! :)))
Гость Петр
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хохлов надо учить считать, ТИХО ШИФЕРОМ ШУРША КРЫША ЕДЕТ НЕ СПЕША
Гость317923
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"Сначала со 186 млн кубометров до 124 млн, затем в сентябре до 109 млн, а с 1 октября, когда поставки в Венгрию начались в обход Украины, прокачка и вовсе упала до 86 млн кубометров."
"выступая в рамках Российской энергетической недели, он рассказал, что в РФ не считают Незалежную надежным транзитером, так как там периодически происходит несанкционированный отбор газа."
Собственно, вот и снижение прокачки
Гость318548
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Хохлодебил!
игорь
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а как обманула украина советских людей когда типа заявила о независимости?
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