Украина предупредила европейцев о "манипуляциях" со стороны РФ

Вопреки заявлениям российского руководства "Газпром" отправляет через территорию Украины меньше газа, чем даже предусмотрено контрактом. Об этом заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, "Газпром" в этом году трижды снижал суточные объемы поставок. Сначала со 186 млн кубометров до 124 млн, затем в сентябре до 109 млн, а с 1 октября, когда поставки в Венгрию начались в обход Украины, прокачка и вовсе упала до 86 млн кубометров.

При этом, подчеркнул Макогон, платит Россия все равно как за 109 млн, поскольку "действующий контракт предусматривает не ежегодную транспортировку 40 млрд м3, а ежедневную транспортировку 109 млн м3".

В связи с этим он призвал европейских партнеров не слушать представителей России, а признать тот факт, что Москва на фоне нехватки газа в ЕС не использует даже оплаченные мощности, хотя украинская сторона готова предоставить и больше.

"Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 г. носят манипулятивный характер",

– высказался Макогон в своем "Фейсбуке" в пятницу, 15 октября.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что "Газпром" поставил через территорию Украины больше газа, чем предусмотрено транзитным соглашением. При этом, выступая в рамках Российской энергетической недели, он рассказал, что в РФ не считают Незалежную надежным транзитером, так как там периодически происходит несанкционированный отбор газа.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак указал, что Россия готова поставлять больше газа в ЕС, если на дополнительные объемы поступят заявки.