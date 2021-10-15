Газовая паника в Европе охватит в будущем весь мир - Die Welt

Газовая паника в Европе охватит в будущем весь мир - Die Welt
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
Главным источником спроса в скором времени окажется не ЕС, считают специалисты

Резкое подорожание газа и электричества стало проблемой не только бедных слоев, но и среднего класса. Европейская комиссия уже представила перечень мер, необходимых для защиты населения и бизнеса Евросоюза от скачкообразного роста цен.

Отраслевые специалисты полагают, что происходящая ситуация не станет в обозримом будущем исключением – вероятнее всего, рост цен будет повторяться, не в последнюю очередь из-за внедрения "зеленых" технологий. По мнению обозревателей немецкой газеты Die Welt, происходящие на сырьевом рынке события провоцируют рост цен на энергоресурсы.

В качестве основных факторов рассматриваются: высокий спрос на голубое топливо после коронавирусной пандемии, опустошение газовых хранилищ, снижение поставок из Российской Федерации, а также глобальная конкуренция за доступность СПГ. Одна пятая от всего европейского электричества вырабатывается за счет газа. К тому же, ветряные и солнечные электростанции в этом году не произвели ожидаемого эффекта, дав меньше энергии, чем было запланировано. 

С аналогичной ситуацией, считают журналисты, вслед за Европой может столкнуться уже весь мир. Эксперт Никос Цафос не сомневается, что снижение выбросов СО2 приведет к сокращению цен на электроэнергию. Парадокс заключается в том, что газ играет довольно важную роль для перехода на "зеленую" экономику – на это потребуются десятилетия.

В ЕК считают, что газ останется "переходным топливом" еще до 2050 года. Вряд ли такой изрядный срок заставит предприятия загореться инвестированием в газовую инфраструктуру, несмотря на стратегическую важность топлива. Как следствие, рынок энергетики окажется менее стабильным, и мир столкнется с новыми ценовыми потрясениями.

Главным источником роста спроса на газ, полагают немецкие специалисты, окажется Азия – в частности, Китай, который будет закупать рекордное количество топлива для замены своих ТЭС,  вырабатывающих СО2 в большом объеме.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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