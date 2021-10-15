"Нафтогаз" рассматривает разные варианты прохождения отопительного сезона и начала работы балтийского газопровода

Украинский "Нафтогаз" готовится к худшему сценарию для Незалежной после запуска "Северного потока-2" и потенциального прекращения транзита российского газа по трубам ГТСУ советского проекта "Уренгой-Помары-Ужгород". Об этом заявил глава госкомпании Юрий Витренко.

Топ-менеджер поведал украинскому "Интерфаксу", как его подчиненные намерены пройти наступающий отопительный сезон, чтобы обеспечить потребности в газе всех своих клиентов.

"Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъема; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и так далее", – рассказал Витренко.

Кроме того, компания готовится и к худшему варианту, который может ожидать "Нафтогаз", а вообще-то украинские предприятия и в целом население соборной, когда заработает "Северный поток-2" и остановится транзит через Незалежную.

В этом свете Витренко пожаловался на тот факт, что "Газпром" отказывается продавать российское голубое топливо европейским потребителям на границе Украина-РФ. А киевский режим продолжает надеяться, что именно так будет спасен транзит по ГТСУ.

И если бы наш монополист согласился на условия постмайданных деятелей, то, таким образом, Москва продемонстрировала бы немецкому регулятору, который сейчас занимается сертификацией "СП-2", что Россия готова "соблюдать европейское законодательство и воспринимает газ как товар, а не оружие или инструмент шантажа", подчеркнул Витренко.

Ранее в пятницу, 15 октября, стало известно о просьбе "Нафтогаза" к Еврокомиссии допустить украинскую сторону к дебатам относительно сертификации новой балтийской газовой магистрали.

