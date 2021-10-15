Украина приготовилась к худшему из-за запуска "Северного потока-2"

Украина приготовилась к худшему из-за запуска "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
продолжение"Сами себя веселят": в Совфеде оценили истерику Украины по поводу переписи в Крыму
"Нафтогаз" рассматривает разные варианты прохождения отопительного сезона и начала работы балтийского газопровода

Украинский "Нафтогаз" готовится к худшему сценарию для Незалежной после запуска "Северного потока-2" и потенциального прекращения транзита российского газа по трубам ГТСУ советского проекта "Уренгой-Помары-Ужгород". Об этом заявил глава госкомпании Юрий Витренко.

Топ-менеджер поведал украинскому "Интерфаксу", как его подчиненные намерены пройти наступающий отопительный сезон, чтобы обеспечить потребности в газе всех своих клиентов.

"Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъема; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и так далее", – рассказал Витренко.

Кроме того, компания готовится и к худшему варианту, который может ожидать "Нафтогаз", а вообще-то украинские предприятия и в целом население соборной, когда заработает "Северный поток-2" и остановится транзит через Незалежную.

В этом свете Витренко пожаловался на тот факт, что "Газпром" отказывается продавать российское голубое топливо европейским потребителям на границе Украина-РФ. А киевский режим продолжает надеяться, что именно так будет спасен транзит по ГТСУ.

И если бы наш монополист согласился на условия постмайданных деятелей, то, таким образом, Москва продемонстрировала бы немецкому регулятору, который сейчас занимается сертификацией "СП-2", что Россия готова "соблюдать европейское законодательство и воспринимает газ как товар, а не оружие или инструмент шантажа", подчеркнул Витренко.

Ранее в пятницу, 15 октября, стало известно о просьбе "Нафтогаза" к Еврокомиссии допустить украинскую сторону к дебатам относительно сертификации новой балтийской газовой магистрали.

Источник: Интерфакс-Украина ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
Пожаловаться Ответить
Для хохлостана у России газа нет...да и не будет. Просите у Венгрии или у Китая)
1
новости партнеров

В России назвали условие увеличения поставок газа в Европу

Возможности для наращивания экспорта у РФ имеются

США выставили России новое требование по безопасности Европы

В Госдепе выдали подробности переговоров с Оверчуком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей