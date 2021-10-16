Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Финансовый журналист Александра Баязитова оценила слова председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной о хранении сбережений в рублях. По ее мнению, та послала сигнал о подготовке девальвации российской валюты.
Напомним, ранее в интервью Ютуб-каналу "Фанимани" Набиуллина заявила, что хранит свои сбережения в рублях. Политик акцентировала внимание на надежности и выгодности подобных вложений. Также Эльвира Сахипзадовна намекнула на патриотичность – мол, не гоже главе Центробанка держать деньги в другой валюте.
По словам Баязитовой, подобное заявление Набиуллиной является сигналом о скорой девальвации рубля, передает издание Life.
"Как показывает практика, это верная примета того, что власти задумали провести очередную девальвацию национальной валюты", – отметила Александра.
По словам журналистки, если бы жители РФ имели возможность заранее подготовиться к девальвации 2014 года и прибрести доллары, они бы остались в плюсе. Однако теперь россияне знают о том, что в скором времени может произойти снижение курса национальной валюты.
Работница СМИ обозначила плюсы девальвации для государства. Так, например, чем дешевле рубль, тем выше цена импортных товаров. А это провоцирует рост производства внутри страны.
Журналистка добавила, что снижение курса национальной валюты повлечет за собой увеличение доходов государства.
Набиуллина является заслуженным экономистом России. В июне 2013 года она заняла пост председателя Центрального банка Российской Федерации.
Возможно, посланница Вашингтона сделала Кремлю предложение по ДНР и ЛНР
Варшава раскрыла "план" Батьки пополнения бюджета в условиях санкций Брюсселя