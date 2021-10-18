Труба готова к транспортировке голубого топлива в Европу

Оператор "Северного потока – 2" рассказал о том, что происходит с трубой. По данным компании Nord Stream 2 AG, первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом.

Объем топлива оказался на уровне 177 млн м3, а давление в трубе – 103 бар, пишет РБК. Пресс-служба компании подчеркнула, что этого хватит, чтобы в будущем заработала транспортировка голубого топлива.

Что касается второй ветки "Северного потока – 2", то специалисты продолжают проводить пусконаладочные работы.

"Газпром" начал заполнять первую нитку трубы газом еще 4 октября. Эта часть "Северного потока – 2" может уже сейчас начать работать, так как имеет все необходимые документы. Строительные работы по первой нитке завершились в начале июня 2020 года. Вторая была готова в начале сентября.

При этом цена на голубое топливо в Европе продолжает оставаться высокой. Утром 18 октября стоимость газа составила 980 долларов за тысячу кубов. Предполагается, что запуск "Северного потока – 2" спровоцирует снижение цен.