Первую нитку "Северного потока - 2" заполнили газом

Первую нитку "Северного потока - 2" заполнили газом
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Труба готова к транспортировке голубого топлива в Европу

Оператор "Северного потока – 2" рассказал о том, что происходит с трубой. По данным компании Nord Stream 2 AG, первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом. 

Объем топлива оказался на уровне 177 млн м3, а давление в трубе – 103 бар, пишет РБК. Пресс-служба компании подчеркнула, что этого хватит, чтобы в будущем заработала транспортировка голубого топлива. 

Что касается второй ветки "Северного потока – 2", то специалисты продолжают проводить пусконаладочные работы. 

"Газпром" начал заполнять первую нитку трубы газом еще 4 октября. Эта часть "Северного потока – 2" может уже сейчас начать работать, так как имеет все необходимые документы. Строительные работы по первой нитке завершились в начале июня 2020 года. Вторая была готова в начале сентября. 

При этом цена на голубое топливо в Европе продолжает оставаться высокой. Утром 18 октября стоимость газа составила 980 долларов за тысячу кубов. Предполагается, что запуск "Северного потока – 2" спровоцирует снижение цен. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость318004
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Гость322372
Ну и ? газом заполнили а толку то ? ждете разрешения из Белого дома ?
ну ждите, если США разрешат, то будете продавать. И только за доллары.
чмошники - попуасы :)
Дурачок ты какой-то, кизячный! Когда начинают звенеть от холода собственные яйца, то там уже глубоко пox на всякие разрешения из СШП!
Ну и ?
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Гость322372
Ну и ? газом заполнили а толку то ? ждете разрешения из Белого дома ?
ну ждите, если США разрешат, то будете продавать. И только за доллары.
чмошники - попуасы :)
Всё ближе и ближе к Европейской мусорной помойке. Кому вы нужны НИЩЕБРОДЫ? Ни трусиков узорных, ни еврозарплаты, ни европенсии за 30 лет незалэжности. Остались неизменно проклятие москалей и ненависть. Как говорит пословица: " <цензура>#евому танцору - ЯЙЦА МЕШАЮТ! Скачите дальше ещё в более глубинную нищету и прозябание. НИЧТОЖЕСТВА. - Так вам и надо - голодранцы.
чмошники - попуасы :)
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Гость322372
Ну и ? газом заполнили а толку то ? ждете разрешения из Белого дома ?
ну ждите, если США разрешат, то будете продавать. И только за доллары.
чмошники - попуасы :)
Обезьяна простудила мозги. Пришлось делать трепанацию. Открыли. Увидели две извилины, причем одна загнивает. Извилину ампутировали. Выздоровление прошло успешно, обезьяне сняли повязку. Обезьяна прыгнула к зеркалу, смотрит и ласково гладит себя по черепу и приговариваревая:- Ось гарний хлопець получился!
ГостьПророк
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В Европе прагматичные люди,а не хохлодебилы у власти. Они не будут рубить <цензура> не котором сидят. В отличии от вас,которые все порубали.
Гость322372
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Ну и ? газом заполнили а толку то ? ждете разрешения из Белого дома ?
ну ждите, если США разрешат, то будете продавать. И только за доллары.
чмошники - попуасы :)
Гость318004
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Ёоу! Пздц! Недели 3 назад, я написАл, что не пройдёт и месяца, как запустят СП-2 - сертификация прошла "влёт"!!! :)))
Блать, хохолобесы всрались!!! Как вам новость, кизячники?
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