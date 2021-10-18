Минск закрыл почти все данные об экспорте

В Россию стало поступать больше товаров из Белоруссии под грифом "секретно". Как следует из данных Белстата, с января по июль 2021 г. в РФ поступило засекреченных товаров на сумму $1,29 млрд, тогда как за весь прошлый год их было всего на $152 млн.

Раньше Минск предпочитал не раскрывать информацию об экспорте драгметаллов, оружия, боеприпасов, летательных аппаратов, радиоактивных веществах и табака. Но с 2021 г. перечень товаров, которых продажа которых засекречена, заметно расширился. Белорусские власти решили убрать из открытого доступа сведения о стоимости и объеме поставок за рубеж нефти и бензина, удобрений, а также тракторов и грузовых машин.

В итоге общий объем засекреченного экспорта в первые семь месяцев текущего года вырос до $8,2 млрд, передает РБК. При этом часть получателей секретного груза тоже засекречена – пункт назначения указан как "неизвестен". Таким образом, это может быть как страна, связи с которой Белоруссия не желает афишировать, так и международная организация.

Эксперты связывают повышение секретности белорусского экспорта с санкционной политикой Запада: за последний год ЕС, Великобритания, Канада, США ввели несколько пакетов ограничений, которые затронули белорусскую промышленность и продукцию. Часть из них в июне 2021 г. затронула производство калийных удобрений. После этого Минск перестал публиковать данные о поставках этой продукции иностранным партнерам.

Впрочем, часть западных стран продолжают сотрудничать с Минском, несмотря на санкции. Так, объем закрытого экспорта в США в первой половине 2021 г. составил $151 млн. По некоторым данным, речь о калийных удобрениях.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко велел "вычислить предателей", которые раскрывают иностранным спецслужбам способы, которыми предприятия республики обходят западные санкции. При этом сам он считает сложившуюся ситуацию всего лишь "выходом из зоны комфорта", справиться с которым помогает Россия.