В высоких европейских ценах на газ виновата сама Германия - СМИ

Энергетическая политика ФРГ завела страну в тупик

Кто решит спросить, почему отопление, электроэнергия и горячая вода дома становятся столь дорогими, тот услышит неубедительные объяснения. Природный газ подорожал потому, что мировая экономика восстанавливается после пандемии. Все из-за того, что Азия и в первую очередь Китай нуждаются в бóльших объемах голубого топлива. Виной всему холодная и долгая минувшая зима и прогнозы, что грядущая также, скорее всего, будет холодной. "Газпром" и другие энергетические концерны взвинтили цены на газ.

Все эти причины не лишены оснований, однако с немецкой точки зрения все это – лишь аргументы в оправдание. В Германии самые высокие цены на энергоносители в Европе и в этом виноваты прежде всего сами немцы, пишет немецкая Die Zeit.

Наша страна является крупнейшим мировым импортером голубого топлива. Мы сжигаем газ, чтобы вырабатывать электричество, "питать" промышленность и чтобы нам было тепло

Более половины домовладений в Германии топит природным газом и их количество будет только расти. Немцы сделали себя зависимыми от этого полезного ископаемого и ценовой кризис демонстрирует теперь нам самим эту уязвимость, продолжает Die Zeit.





Череда серьезных просчетов

Немецкая "газомания" – это следствие многих ошибочных решений сразу нескольких федеральных правительств. Все началось в 1998 году с Герхарда Шрёдера. "Красно-зеленая" коалиция во что бы то ни стало хотела избавиться от ядерной энергетики.



Однако их энергетическая революция была не столько прорывом в области возобновляемых источников энергии, сколько большим разворотом в сторону природного газа. Последний, все также выделяя при сгорании углекислый газ, должен был заменить еще более "грязную" нефть.

Многие политики социал-демократической партии Германии (СДПГ) встали на защиту газовых электростанций, Герхард Шрёдер и его российский коллега Владимир Путин построили подводный газопровод "Северный поток – 1", в 2015 году министр экономики Зигмар Габриэль поддержал проект газопровода "Северный поток – 2". Ангела Меркель и Олаф Шольц обеспечили завершение проекта Путина, между тем, Шрёдер и другие политики СДПГ уже давно зарабатывали деньги в энергетической отрасли. При министре экономики Габриэле именно "Газпрому" продали крупнейшее газохранилище Германии.





И что теперь?

Правильной реакцией на сложившуюся ситуацию стала бы долгосрочная стратегия сокращения потребления газа.

Для защиты климата лучше пораньше отключить угольную электростанцию и год-другой подождать с отключением АЭС.

По мнению Die Zeit, следующее федеральное правительство должно активно инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии – в ветряные и солнечные электростанции, а также линии электропередач. "А каждый немец, все еще желающий обзавестись газовым отоплением, должен хорошо подумать, не стоит ли ему инвестировать чуть больше денег в природосберегающую технологию, чтобы впоследствии не пришлось оплачивать здоровенный счет от Путина", – резюмируют немецкие журналисты.