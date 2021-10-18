В высоких европейских ценах на газ виновата сама Германия - СМИ

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Кто решит спросить, почему отопление, электроэнергия и горячая вода дома становятся столь дорогими, тот услышит неубедительные объяснения. Природный газ подорожал потому, что мировая экономика восстанавливается после пандемии. Все из-за того, что Азия и в первую очередь Китай нуждаются в бóльших объемах голубого топлива. Виной всему холодная и долгая минувшая зима и прогнозы, что грядущая также, скорее всего, будет холодной. "Газпром" и другие энергетические концерны взвинтили цены на газ.
Все эти причины не лишены оснований, однако с немецкой точки зрения все это – лишь аргументы в оправдание. В Германии самые высокие цены на энергоносители в Европе и в этом виноваты прежде всего сами немцы, пишет немецкая Die Zeit.
Наша страна является крупнейшим мировым импортером голубого топлива. Мы сжигаем газ, чтобы вырабатывать электричество, "питать" промышленность и чтобы нам было тепло
Более половины домовладений в Германии топит природным газом и их количество будет только расти. Немцы сделали себя зависимыми от этого полезного ископаемого и ценовой кризис демонстрирует теперь нам самим эту уязвимость, продолжает Die Zeit.
Немецкая "газомания" – это следствие многих ошибочных решений сразу нескольких федеральных правительств. Все началось в 1998 году с Герхарда Шрёдера. "Красно-зеленая" коалиция во что бы то ни стало хотела избавиться от ядерной энергетики.
Однако их энергетическая революция была не столько прорывом в области возобновляемых источников энергии, сколько большим разворотом в сторону природного газа. Последний, все также выделяя при сгорании углекислый газ, должен был заменить еще более "грязную" нефть.
Многие политики социал-демократической партии Германии (СДПГ) встали на защиту газовых электростанций, Герхард Шрёдер и его российский коллега Владимир Путин построили подводный газопровод "Северный поток – 1", в 2015 году министр экономики Зигмар Габриэль поддержал проект газопровода "Северный поток – 2". Ангела Меркель и Олаф Шольц обеспечили завершение проекта Путина, между тем, Шрёдер и другие политики СДПГ уже давно зарабатывали деньги в энергетической отрасли. При министре экономики Габриэле именно "Газпрому" продали крупнейшее газохранилище Германии.
Правильной реакцией на сложившуюся ситуацию стала бы долгосрочная стратегия сокращения потребления газа.
Для защиты климата лучше пораньше отключить угольную электростанцию и год-другой подождать с отключением АЭС.
По мнению Die Zeit, следующее федеральное правительство должно активно инвестировать в развитие возобновляемых источников энергии – в ветряные и солнечные электростанции, а также линии электропередач. "А каждый немец, все еще желающий обзавестись газовым отоплением, должен хорошо подумать, не стоит ли ему инвестировать чуть больше денег в природосберегающую технологию, чтобы впоследствии не пришлось оплачивать здоровенный счет от Путина", – резюмируют немецкие журналисты.
По словам экс-главы DGSE, российский агент начал действовать в 2017 году
Труба готова к транспортировке голубого топлива в Европу
Это всё влажные фантазии..
По ветрякам - люди, проживающие вблизи ветряков жалуется на постоянный низкочастотный гул, вызывающий головные боли! То есть, ветряки должны стоять вдали от населённых пунктов, а для этого нужна большая территория.. :))) Следующий момент, большое количество ветряков МЕНЯЕТ "розу ветров", а соответственно, климат на планете!
По солнечным электростанциям - производство солнечных панелей ОЧЕНЬ дорогое удовольствие, солнце светит не всегда.. Срок окупаемости - пздц!!!
Сильный и независимый конкурент никому не нужен. Европа обречена плестись в хвосте прогресса. Вместо того, чтобы заниматься своей экономикой, она, по указке США, озабочена борьбой с Россией. А слабоумные европейцы способны терпеть лишения и голод вечно "А то Россия нападёт"! :)))))
Интересная информация к размышлению... Учитывая что, Шрёдер сейчас живёт в России и является "Председателем Совета директоров компании <цензура> «НК «Роснефть» с 29 сентября 2017 года. Иностранным членом Российской академии наук. Почётным доктором наук Санкт-Петербургского университета."... Есть основания полагать, что это была длительная, тщательно спланированная, операция по подсаживанию ЕС на российскую "газовую иглу"!