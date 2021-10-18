Российский газопровод может быть запущен после одобрения немецкого регулятора

Заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил, почему Европе выгодно, чтобы российский газопровод "Северный поток-2" был запущен как можно скорее. По мнению эксперта, это поможет стабилизировать ситуацию на рынке энергоресурсов, что особенно важно в период начала отопительного сезона.

Оператор российской ГТС сообщил, что по первой нитке уже пустили технический газ. По данным Nord Stream 2 AG, труба выдержала испытания, а стало быть, готова к транспортировке голубого топлива европейским потребителем. Дело за малым – получить у регулятора соответствующие разрешения.

Гривач подчеркнул, что "Северный поток-2" можно будет полноценно запустить, когда немецкий регулятор предоставит оператору газопровода допуск. По мнению аналитика, решение нужно принять как можно раньше. На данный момент называется срок до начала следующего года.

Эксперт не сомневается, что полноценная работа ГТС позволит избавиться от напряженной ситуации на европейском энергетическом рынке, что, по его мнению, было бы актуально именно сейчас, когда стартовал отопительный сезон. Он также отметил, что технически газопровод уже готов к транспортировке топлива.