Незалежная закупает голубое топливо через биржевых спекулянтов

Украина может быть причастна к кризисной ситуации, возникшей на европейском рынке энергоресурсов из-за нестабильных цен на голубое топливо. Руководитель Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что Незалежная участвует в спекулятивных экономических процессах, влияющих на стоимость газа для Европы.

В интервью МК эксперт подчеркнул, что российская сторона добросовестно исполняет сразу два важных энергетических контракта. Согласно первому договору, "Газпром" регулярно поставляет европейским потребителям голубое топливо, а согласно второму, обеспечивает транзит углеводородов через украинскую ГТС, за что Киев получает вознаграждение.

Меж тем, власти Незалежной вместо прямой закупки газа у России, по мнению аналитика, участвуют в спекулятивных торгах с малоизвестными трейдерами. Посредники самостоятельно назначают "повышенные котировки" энергоресурсов, что оказывает влияние на общую ситуацию на бирже. Причем, как отметил Пикин, эти цифры могут вообще не соответствовать реальному положению дел.

Его коллега Алексей Гривач уверен, что проблемы на рынке углеводородов удастся решить после полноценного запуска "Северного потока-2". По мнению эксперта, Европа должна быть заинтересована в том, чтобы российский газопровод начал работать как можно скорее.