iPhone и автомобили станут роскошью

Из-за дефицита микросхем цены на эти товары продолжат расти

Любителей современных гаджетов и новых авто в следующем году, похоже, ждут одни разочарования. Предметов их вожделения станет ощутимо меньше, а те, что останутся, будут неуклонно расти в цене.



Чипов нет, и не будет

О том, что электронную индустрию, а также связанные с ней отрасли ждут тяжелые времена, на минувшей неделе говорили представители электронного бизнеса и производители чипов. Смысл их заявлений сводится к тому, что дефицит электронных микросхем, накрывший мир около года назад, никуда не делся, и будет сохраняться на протяжении всего следующего года.

Наиболее пессимистичным оказался президент одного из крупнейших китайских производителей бытовой электроники – компании Hisense. По его словам, нехватка микросхем в мире может продлиться еще 2–3 года.

По мнению руководства крупнейшего производителя полупроводниковой продукции – тайваньской компании TSMC, глобальная нехватка электронных компонентов растянется как минимум на весь 2022 год. По словам ее генерального директора (C.C. Wei), степень загрузки производственных линий TSMC распланирована на весь следующий год. Более того, по неофициальным данным, TSMC еще в августе предупредила заказчиков о повышении отпускных цен на свою продукцию. В результате, основные чипы, используемые Apple для производства iPhone – подорожают на 10%, а менее сложные – на 20%.





На сегодняшний день недостаток чипов уже привел к довольно сильному подорожанию электронной техники во всем мире, включая Россию. К числу наиболее пострадавших от дефицита микросхем относится и автомобилестроение, где доля современных электронных компонентов также велика. В ряде стран, не исключая Россию, из продажи исчезли целые линейки новых авто. На оставшиеся новые машины цены взлетели поистине до небес.

Что будет, и что делать?

К сожалению, опрошенные "Утром" эксперты оптимизмом относительно дальнейшего развития ситуации вовсе не светятся. Главный их вывод сводится к тому, что электроника и все, что с ней связано будет неизбежно дорожать везде, включая Россию.

"Дефицит чипов – это одно из последствий экономического кризиса, который нарушил технологические цепочки поставки товаров по всему миру, – считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. – Если дефицит чипов продлится в течение 2022 года, цены на электронику – телефоны, компьютеры, игровые приставки, автомобили и другие устройства возрастут, в том числе и в России, которая зависит от состояния мировой экономики и закупает эти товары за рубежом".

Увеличение стоимости электронных устройств, по его словам, связано с тем, что производители компенсируют увеличившиеся затраты в условиях инфляции (на покупку комплектующих, зарплаты, налоги, электроэнергию и другое сырье).

С ним соглашается и директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская: "Цены на электронику, видеокарты, мобильные устройства, а также на автомобили уже выросли и будут расти дальше. Но не только по причине нехватки чипов – это лишь одна из причин подорожания многих товаров. Также влияет стоимость доставки (она выросла в разы по всему миру), удорожание сырья (которое используется для многих компонентов), рост цен на энергоносители (а это уже влияет абсолютно на все товары, поскольку стоимость энергии составляет часть затрат любого производства)".

По подсчетам эксперта, в России ожидается, что цены в ближайшее время могут вырасти на автомобили – на 3-5%, на мобильные устройства – на 7%, на электронику – на 10%. По мнению Бобровской, спрос на чипы во всем мире очень высок, тогда как их производством занимаются всего несколько компаний. Не удивительно, что они просто не справляются с заказами.

Безо всякого оптимизма

Общий вывод, к которому на фоне происходящего приходят эксперты, можно охарактеризовать одной фразой – некогда относительно дешевые электронные товары таковыми уже не будут. Причем, возможно, что никогда. Более того, далеко не факт, что в обозримом будущем сохранится былое товарное изобилие, к которому мы привыкли за последние годы.

"Быстро данная проблема не решится. Уже сейчас некоторые автомобильные заводы сокращают производство, известнейшие компании снижают объемы выпуска мобильной техники и т.д., – говорит Ольга Бобровская. - Наверняка проблема с чипами сохранится в течение всего следующего года: нехватка чипов в глобальном масштабе началась год назад и пока никаких улучшений не видно. Кардинально нарастить объемы выпуска такой продукции одномоментно нельзя, это может занять несколько лет".

По мнению Павла Сигала, быстрой ликвидации дефицита чипов ждать не стоит.

И до кризиса складывались предпосылки к развитию такой ситуации: наблюдался высокий спрос на продукцию из-за развития технологии 5G, при этом производство чипов – трудоемкий и сложный процесс, где нужно соблюдать ряд требований, чтобы не допустить брака,

– пояснил "Утру" эксперт.

По его мнению, спрос на продукцию будет высоким на протяжении ряда лет из-за цифровизации производств, включая автоматизацию систем управления и маркетинга.