Украина решила вместе с Польшей взяться за сертификацию "Северного потока - 2"

Украина решила вместе с Польшей взяться за сертификацию "Северного потока - 2"
Фото: depositphotos.com
"Нафтогаз" опасается рисков, связанных с запуском магистрали

Украина изъявила желание принять участие в сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2", подав соответствующую заявку. Об этом сообщил сегодня, 18 октября, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Руководитель украинского оператора указал, что Киев направил необходимую заявку в немецкий регулятор – Федеральное агентство немецких сетей.

В компании считают, что запуск газопровода "Северный поток – 2" влечет за собой серьезные риски как для Украины, так и остальных стран.

"Есть негативный экономический эффект на Украину и на весь регион", – выразил уверенность Витренко. 

Сама процедура сертификации, предположил Витренко, займет до четырех месяцев до вынесения решения. Украинская сторона действует в отношении "Северного потока – 2" в координации с польской нефтегазовой компанией PGNIG, указал топ-менеджер в ходе брифинга.

Несколькими днями ранее стало известно, что "Нафтогаз" обратился к Европейскому союзу с просьбой о допуске к процедуре сертификации "Северного потока – 2". В официальном Киеве также указали, что Незалежная собирается принять участие в процессе в качестве третьей стороны, в то время как ЕК будет занята подготовкой итогового заключения. Для исключения предвзятости со своей стороны Украина намерена участвовать через отдельное агентство внутри аппарата ЕС, которое подготовит "анализ всех риском и угроз", связанных с запуском "Северного потока – 2".

Украинские власти также сообщили, что желают донести до Евросоюза свою позицию по поводу газопровода в рамках предстоящих дебатов.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость322771
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а нужна ли там Украина... как томпон- во все щели лезет :)
Гость322770
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их в дверь - они в окно
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