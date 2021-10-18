Британию призвали отказаться от "глупой игры" и договориться с Россией по газу

Британию призвали отказаться от "глупой игры" и договориться с Россией по газу
Фото: ALEXEY BYCHKOV / Global Look Press / www.globallookpress.com
Обозреватель заявил, что Запад сам несет ответственность за кризис в энергетике

За прошедшие несколько недель Соединенные Штаты с Великобританией стали красноречивым примером "пирогенности" – оба государства требуют от России взаимоисключающих вещей. С одной стороны, Запад пытается сорвать запуск "Северного потока – 2", с другой же обвиняет Москву в манипулировании энергетикой и намеренном сокращении поставок газа, пишет бриатнский обозреватель Мэри Дежевски, назвавшая поведение Лондона "глупой игрой".

Местные таблоиды пестрят заголовками о причастности Москвы к внутреннему британскому кризису, хотя дефицит топлива в Королевстве вряд ли связан с РФ, которая является крупным энергопроизводителем и поставщиком для Европы. Однако стоит помнить о том, что Лондон с Вашингтоном по собственной инициативе отказались от подписания долгосрочных контрактов, предпочитая делать ставку на низкую стоимость сырья на спотовом рынке – за что многие и поплатились.

Таким образом, считает обозреватель, Запад сам стал виновником превратностей своей судьбы. А на поверхности международных отношений все еще сохраняется условная презумпция, гласящая о том, что Москва каким-то образом обязана признать свои моральные обязательства по оказанию помощи Европе – либо в наращивании поставок, либо в снижении цен. 

Однако, указывает Дежевски, Россия не обязана заниматься благотворительностью – учитывая и то, что ее экономическое состояние в своей основе базируется на мировых ценах энергоносителей.

"Никто не ожидает этого от других производителей – саудитов и стран Персидского залива. Почему мы должны ожидать этого от России? Почему тоже следует ожидать, что Москва воздержится от использования рычагов, которыми может пользоваться благодаря неверным решениям еврозаказчиков для "Северного потока – 2"? Это не шантаж, это просто реальная политика", – пишет обозреватель.

Кремль, кстати говоря, готов нарастить объемы поставок, о чем недавно заявил президент России. У Европы не так много резервов для перехода на возобновляемые источники, а потому Брюсселю стоит задуматься о переговорах по стабилизации ситуации на рынке.

"Если им нужен российский газ – а большинству из них он точно нужен – им следует относиться к России как к взрослому торговому партнеру. И тогда чудесным образом выяснится, что цены начинают падать", – пишет Дежевски.

Ранее в российском МИД заявили о "мертвом мозге НАТО" после реакции на запуск "Северного потока – 2".

Источник: Spiked ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость322742
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Гость321216
Дак вот и <цензура> наxep остюда, уродец. Что ту тут отираешься то?
хохлодрочерам холодно. они так пытаются согреться
Гость321216
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Гость322778
русские ! пошли накер со своим вонючим газом.
Дак вот и <цензура> наxep остюда, уродец. Что ту тут отираешься то?
Гость322778
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русские ! пошли накер со своим вонючим газом.
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