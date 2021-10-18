Правительство может возобновить покупку по истечении бойкота

Украинские власти назначили официальный конкурс на доступ к сечению линий электропередач, проходящих между Незалежной и Белоруссией. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечает источник, проведение конкурса начнется уже 22 октября под руководством украинского оператора – Национальной энергетической компании "Укрэнерго". На протяжении двух дней будет действовать прием заявок на выкуп межгосударственного сечения – речь идет о периоде с 22 по 24 октября.

Об итогах проведенного аукциона станет известно 29 октября – то есть за 48 часов до истечения моратория на импорт белорусского электричества, установленного ранее по инициативе официального Киева.

Таким образом, отмечает "Экономическая правда", с нового месяца украинская сторона может возобновить покупку электроэнергии у соседней республики.

До этого, указывает агентство, источник в Министерстве энергетики Украины сообщал о намерении восстановить импорт электричества из Белоруссии. Ведомство, однако, в тот же день официально заявило, что для планового отопительного сезона вопрос импорта из Российской Федерации и Белорусси не собирается рассматривать.

Ранее в Верховной раде заявили, что отказ от белорусской электроэнергии является временной мерой, так как иных альтернатив у официального Киева нет. Представитель правоцентристской фракции "Наша Украина" Алексей Кучеренко выразил уверенность, что уже в 2022 году политическое руководство страны пересмотрит свое решение за отсутствием других вариантов. Парламентарий также сообщил, что экономический расчет кабмина весьма сомнителен – отраслевые эксперты указывают на рекордный дефицит запасов угля.