Компания не собирается рисковать и отправлять газ в "никуда", заявил специалист

"Газпром" не видит необходимости в бронировании дополнительных мощностей через Украину на ноябрь. Российская компания не считает важным сбитие цен на спотах, о чем заявил эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович.

Специалист полагает, что руководство газового гиганта вполне устраивают текущие контрактные обязательства по договору об обеспечении прокачки через территорию Незалежной. "Газпром" скупает дополнитительные мощности без излишнего рвения, ограничиваясь небольшими объемами.

В настоящее время у российской компании нет новых соглашений по спотовым поставкам. Поэтому подобная необходимость для "Газпрома" отсутствует.

"С какой стати ему вообще это делать? Только потому, что попросили поставить на спот без новых конрактов? С точки зрения поставщика это крайне иррациональное поведение", – высказался Митрахович.

Спикер считает, что текущая позиция "Газпрома" заключается в готовности реализовать новые объемы спустя какое-то время после окончания сезона прокачки топлива в хранилища. Компания согласна заключить подобное соглашение на основе нового контракта при наличии соответствующих юридических оснований.

В остальном же, указал Митрахович, поставщик не собирается отправлять газ без встречного запроса со стороны конкретных участников "в никуда". Если потребители испытывают в этом необходимость, то именно им и стоит принять меры. Таковыми могут считаться интенсивная сертификация "Северного потока – 2" и новые долгосрочные контракты.

Как отмечает источник, 18 октября "Газпром" отказался от украинских допмощностей и выкупил 30% от предложенных мощностей "Ямал-Европа" через Польшу. После этого стоимость газа в Европе выросла на 14 процентов, достигнув 1281 доллара за тысячу кубометров.