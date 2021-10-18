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Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон высказался об отказе "Газпрома" увеличивать прокачку газа по украинской ГТС. Представитель Незалежной указал на то, что из-за этого решения РФ недопоставит ЕС около 5 миллиардов кубометров голубого топлива.
Макогон упрекнул российскую компанию в том, что она не до конца использует уже забронированные мощности ГТС Украины, отметив, что с начала октября транзит голубого топлива через территорию Незалежной сократится на 24-25 миллионов кубометров в сутки.
Гендиректор также отметил, что слова российского правительства расходятся с делом.
"Вопреки заявлениям руководства РФ, мы не видим желания РФ увеличивать поставки газа в ЕС. Сейчас присутствует противоположная динамика по сокращению транзита через Украину в ЕС",
– отметил глава "Оператора ГТС".
По его мнению, таким образом "Газпром" пытается шантажировать Европейский союз в преддверии запуска "Северного потока-2", якобы намекая, что теперь ЕС сможет получить дополнительные объемы поставок только через трубопровод.
Ранее в РФ назвали причину отказа "Газпрома" от доптранзита через украинскую территорию. Станислав Митрахович объяснил, что в компании не видят в этом смысла, поскольку на сегодняшний день у газового гиганта нет новых соглашений по спотовым поставкам.
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Теперь, если Североатлантическому альянсу захочется поговорить, то ему нужно обращаться к послу РФ в Бельгии