Незалежная продолжает возмущаться действиями российской стороны

Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон высказался об отказе "Газпрома" увеличивать прокачку газа по украинской ГТС. Представитель Незалежной указал на то, что из-за этого решения РФ недопоставит ЕС около 5 миллиардов кубометров голубого топлива.

Макогон упрекнул российскую компанию в том, что она не до конца использует уже забронированные мощности ГТС Украины, отметив, что с начала октября транзит голубого топлива через территорию Незалежной сократится на 24-25 миллионов кубометров в сутки.

Гендиректор также отметил, что слова российского правительства расходятся с делом.

"Вопреки заявлениям руководства РФ, мы не видим желания РФ увеличивать поставки газа в ЕС. Сейчас присутствует противоположная динамика по сокращению транзита через Украину в ЕС",

– отметил глава "Оператора ГТС".

По его мнению, таким образом "Газпром" пытается шантажировать Европейский союз в преддверии запуска "Северного потока-2", якобы намекая, что теперь ЕС сможет получить дополнительные объемы поставок только через трубопровод.

Ранее в РФ назвали причину отказа "Газпрома" от доптранзита через украинскую территорию. Станислав Митрахович объяснил, что в компании не видят в этом смысла, поскольку на сегодняшний день у газового гиганта нет новых соглашений по спотовым поставкам.