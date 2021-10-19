Законы Евросоюза должны затрагивать не только экспортные трубопроводы, но и деятельность компании-поставщика в целом, считают в Стокгольме

Европейцы страдают из-за того, что российский "Газпром" имеет слишком большое влияние на энергетический рынок Евросоюза. Об этом заявил депутат риксдага Швеции Ханс Валльмарк.

Он направил запрос министру энергетики страны Андерсу Игеману о том, какие меры тот предпринимает на фоне резкого роста цен на газ, из-за которого сильно повысилась стоимость электроэнергии в Европе и в том числе в Швеции.

Сам парламентарий убежден, что главный злодей в данной ситуации – это "Газпром", который является и ведущим поставщиком газа в Европу, и компанией, добывающей топливо, и владельцем сети трубопроводов. Но раз в Европе разработали меры "против хаоса на рынке", когда речь идет об экспортных газопроводах, то можно что-то придумать, чтобы ограничить влияние внешних игроков и на другие области энергорынка, считает парламентарий.

Валльмарк поинтересовался у шведского министра, какие усилия тот намерен предпринять, чтобы "Газпром" не мог влиять на рыночные цены на газ в Европе, передает RT. По его мнению, Евросоюз должен разработать соответствующий пакет мер, которые ограничат возможности российской компании. Депутат рассчитывает, что Стокгольм поднимет этот вопрос в Брюсселе.

Ранее на Украине сообщили, что "Газпром", вопреки заявлениям официальных властей РФ, снижает поставки топлива в Европу. О том, что президент Владимир Путин ввел в заблуждение мировое сообщество по поводу газового экспорта, на глава украинской ГТС Сергей Макогон говорил в конце прошлой недели.

Ранее в ЕС были внесены поправки в энергетическое законодательство, согласно которым компания-поставщик газа не может быть оператором газопровода и не может занимать более 50% объема трубы. В связи с этим могут возникнуть сложности с эксплуатацией "Северного потока-2".