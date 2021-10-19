В Швеции потребовали распространить на "Газпром" ограничения ЕС

В Швеции потребовали распространить на "Газпром" ограничения ЕС
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Законы Евросоюза должны затрагивать не только экспортные трубопроводы, но и деятельность компании-поставщика в целом, считают в Стокгольме

Европейцы страдают из-за того, что российский "Газпром" имеет слишком большое влияние на энергетический рынок Евросоюза. Об этом заявил депутат риксдага Швеции Ханс Валльмарк.

Он направил запрос министру энергетики страны Андерсу Игеману о том, какие меры тот предпринимает на фоне резкого роста цен на газ, из-за которого сильно повысилась стоимость электроэнергии в Европе и в том числе в Швеции.

Сам парламентарий убежден, что главный злодей в данной ситуации – это "Газпром", который является и ведущим поставщиком газа в Европу, и компанией, добывающей топливо, и владельцем сети трубопроводов. Но раз в Европе разработали меры "против хаоса на рынке", когда речь идет об экспортных газопроводах, то можно что-то придумать, чтобы ограничить влияние внешних игроков и на другие области энергорынка, считает парламентарий.

Валльмарк поинтересовался у шведского министра, какие усилия тот намерен предпринять, чтобы "Газпром" не мог влиять на рыночные цены на газ в Европе, передает RT. По его мнению, Евросоюз должен разработать соответствующий пакет мер, которые ограничат возможности российской компании. Депутат рассчитывает, что Стокгольм поднимет этот вопрос в Брюсселе.

Ранее на Украине сообщили, что "Газпром", вопреки заявлениям официальных властей РФ, снижает поставки топлива в Европу. О том, что президент Владимир Путин ввел в заблуждение мировое сообщество по поводу газового экспорта, на глава украинской ГТС Сергей Макогон говорил в конце прошлой недели.

Ранее в ЕС были внесены поправки в энергетическое законодательство, согласно которым компания-поставщик газа не может быть оператором газопровода и не может занимать более 50% объема трубы. В связи с этим могут возникнуть сложности с эксплуатацией "Северного потока-2".

Источник: RT
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость320692
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По теме пиндосов, это же надо было так подсадить, а кого и компроматом зацепить в стане чиновников ЕС, чтобы они с такой яростью занимались самоуничтожением собственных экономик. Коррупция в РФ отдыхает по сравнению с тем что творится в ЕС на данный момент
Гость320692
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Почему бы им не распространить законы EC на пиндосов. По сути это они газ увели в Азию, а не Газпром поставки прекратил.
Гость322854
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Гость318556
А не распространить ли нам рос. законодательство в швеции? Пусть попробуют отказаться...
Бери выше, бро! Распространить на весь ЕС!!!
Гость322854
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игорь
лучше бы требовали вернуть пенсии народу россии
были бы ближе к революции в этой стране))
а то журят капиталисты капиталистов лишь бы имитировать бурную деятельность и ничего не делать вовсе
"лучше бы требовали вернуть пенсии народу россии" -
Игорян, к сожалению, положительной динамики в лечении твоей шизофрении галопередолом и аминазином не наблюдается... :( Может попробуешь "метадоновую заместительную терапию"?!
Гость318556
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А не распространить ли нам рос. законодательство в швеции? Пусть попробуют отказаться...
игорь
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лучше бы требовали вернуть пенсии народу россии
были бы ближе к революции в этой стране))
а то журят капиталисты капиталистов лишь бы имитировать бурную деятельность и ничего не делать вовсе
Вячеслав Москва
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Смешно, ей-богу. Эти чудаки на букву *м* создают проблемы ”Газпрому”, а потом удивляются, почему у них газ по $1000.
Гость322854
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"В Швеции потребовали распространить на "Газпром" ограничения ЕС" -
Уродцы обиделись, что их не пригласили в качестве наблюдателя на учения «Запад-2021»! Значит надо "накакать в борщ"... Шведы чё, ближайшие родственники хохлобесов?!

"Законы Евросоюза должны затрагивать не только экспортные трубопроводы, но и деятельность компании-поставщика в целом, считают в Стокгольме" - ну а это вообще КИЗЯЧНЫЙ МАРАЗМ!!! Скорее Российское законодательство будет распространено на всей территории ЕС, чем наоборот!
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