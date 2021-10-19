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Курс американской валюты к российской по состоянию на утро 19 октября опустился ниже отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
Медиа сообщают о показателе в 70,84 рубля, что является новым минимумом. Позднее отметка выросла до 70,94 за доллар, поднявшись на 11 копеек.
До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что американская валюта сдает свои позиции в качестве резервной. По словам российского лидера, уровень расчетов и государственныых резервов на глобальном уровне в долларах продолжает сокращаться.
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