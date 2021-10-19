Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Экономика Армении в ближайшее время получит от РФ вливание на общую сумму в 1 млрд долларов и даже больше. Средства готовы предоставить российские компании. Об этом сообщил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
По словам чиновника, для ведения бизнеса в Армении сейчас созданы "комфортные" условия, чем и хотят воспользоваться российские инвесторы. Для вложения денег они рассматривают проекты в сфере энергетики и транспорта, горнодобывающей промышленности, развития инфраструктуры. При этом сейчас объем совокупных инвестиций из РФ в Армению уже составляет $2,2 млрд.
Весьма вероятно, что в анонсированный миллиард не входят средства на строительство АЭС в Армении. Журналисты особо уточнили этот момент, на что замминистра ответил, что "реалистичность проекта" с АЭС еще должны оценить специалисты, передает "Спутник".
Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что сделала и делает Москва для жителей Армении и Азербайджана. Незадолго перед этим состоялись двусторонние переговоры лидера Кремля с армянским премьером Николом Пашиняном.
Президент Украины призвал европейцев отреагировать на высокие цены на газ
Теперь, если Североатлантическому альянсу захочется поговорить, то ему нужно обращаться к послу РФ в Бельгии
ну дружественная она только на бумаге! Пашинян хочет и денег с России, и "американскую демократию" построить!
"получит от РФ вливание на общую сумму в 1 млрд долларов и даже больше. Средства готовы предоставить российские компании."-
Я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что под "российскими компаниями" понимаются компании, принадлежащие армянской диаспоре... Если же это деньги русского народа, то УВЕРЕН, что МИЛЛИОНЫ ПРОКЛЯТИЙ понесутся в адрес правительства РФ после этого шага!!!