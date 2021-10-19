Судьба газопровода сейчас находится в руках немцев

Постпред России при ЕС Владимир Чижов объявил крайний срок сертификации "Северного потока-2". Он отметил, что на сегодняшний день разрешение этого вопроса зависит от Германии.

"На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января",

– отметил Чижов в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Постпред РФ также добавил, что строительство газопровода уже завершено, а первая труба уже заполнена голубым топливом, поэтому для запуска необходимо лишь закрыть вопрос с сертификацией.

Чижов не исключил, что процедура может быть завершена раньше времени.

"Если они сделают это раньше, то будет лучше для конечных потребителей",

– закончил дипломат.

Сертификация "Северного потока-2" будет проходить в два этапа. На первом Германии предстоит выработать проект решения, исходя из документов, которые были получены от российской стороны еще в сентябре. Далее за дело возьмется Еврокомиссия.

Ранее о желании участвовать в процессе принятия решения о запуске "СП-2" заявили Польша и Украина. Однако директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин уверен, что участие сторонних компаний никак не повлияет на решение немецкого регулятора. Так, например, у поляков отсутсвтует право вето в процессе сертификации балтийской магистрали.