Россия выставила требование Германии по сертификации "Северного потока-2"

Россия выставила требование Германии по сертификации "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Судьба газопровода сейчас находится в руках немцев

Постпред России при ЕС Владимир Чижов объявил крайний срок сертификации "Северного потока-2". Он отметил, что на сегодняшний день разрешение этого вопроса зависит от Германии. 

"На процедуру (сертификации) относится четыре месяца. Дедлайн, как говорится, 8 января", 

– отметил Чижов в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Постпред РФ также добавил, что строительство газопровода уже завершено, а первая труба уже заполнена голубым топливом, поэтому для запуска необходимо лишь закрыть вопрос с сертификацией. 

Чижов не исключил, что процедура может быть завершена раньше времени. 

"Если они сделают это раньше, то будет лучше для конечных потребителей", 

– закончил дипломат. 

Сертификация "Северного потока-2" будет проходить в два этапа. На первом Германии предстоит выработать проект решения, исходя из документов, которые были получены от российской стороны еще в сентябре. Далее за дело возьмется Еврокомиссия. 

Ранее о желании участвовать в процессе принятия решения о запуске "СП-2" заявили Польша и Украина. Однако директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин уверен, что участие сторонних компаний никак не повлияет на решение немецкого регулятора. Так, например, у поляков отсутсвтует право вето в процессе сертификации балтийской магистрали. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость323188
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Хватит газ разбазаривать! Предупредить, если газ не нужен им, значит используем дома! Во избежание претензий поставлять газ только строго по контрактам..
Настоящий ОДЕССИТ
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Такое ощущение, что терпение России скоро лопнет. Не завидую Европе. Пшеки и хохлоебы в счет не идут, они и так опущенные.
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