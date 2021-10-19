Из-за ограничений некоторые компании ЕС оказались в затруднительном положении

Бельгия обратилась к другим странам Европейского союза с предложением ослабить санкции в отношении Белоруссии. Об этом сообщает Bloomberg с ссылкой на письмо бельгийских дипломатов.

В частности, речь об ограничениях ЕС, которые затронули поставки калийных удобрений в страны объединения. Как отмечается в документе, из-за рестрикций, введений против республики, часть европейских компаний оказались в затруднительном положении. Ситуация может ухудшиться, если Минск найдет других покупателей. В таком случае Европе вряд ли удастся избежать серьезных убытков.

В связи с этим Бельгия продолжила пересмотреть санкционную политику в отношении республики. Так, согласно ограничениям, РБ нельзя поставлять в страны Европейского союза хлористый калий с содержанием активного вещества в пересчете на оксид калия менее 40% или более 62%.

Брюссель предложил ЕС допустить отход от этих норм в пределах двух процентов. Если руководство объединения не пойдет на этот шаг, тогда европейские компании будут вынуждены искать других экспортеров. Это может привести к ухудшению качества выпускаемой продукции и повышению цен, аргументировали в Бельгии.

Напомним, что в санкционных списках ЕС находятся 165 граждан Белоруссии и 15 компаний. Также Евросоюзом были введены четыре пакета ограничений, которые касаются экспорта калийных удобрений, нефтепродуктов. Под рестрикциями также оказались производители табачных изделий.

Ранее Брюссель заявил, что ударит по Минску новыми санкциями в ответ на миграционный кризис.