Возможность увеличения поставок газа из России в ЕС оценил посол

Потребности европейской экономики не могут быть покрыты только возобновляемыми источниками энергии. В этом страны ЕС уже убедились на горьком опыте. На выручку в сложившейся кризисной ситуации может прийти Россия и "Северный поток-2". Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

По его словам, переход на зеленую энергетику невозможен без природного газа. И пока альтернативные источники не являются надежным гарантом энергобезопасности, у Европы есть возможность получать дополнительные объемы топлива из РФ.

"Мы можем увеличить поставки в будущем. Но об этом нужно договариваться",

– подчеркнул посол. Он пояснил, что Россия готова добывать и поставлять партнерам любое количество голубого топлива, но необходима соответствующая транзитная инфраструктура. Украинская газотранспортная система уже не удовлетворяет, поскольку она может не выдержать повышения давления в трубах. Поэтому Россия и зарубежные партнеры взялись за проект "Северный поток-2".

"Северный поток – 2" уже построен, там ведутся пробные испытания. Он соответствует всем экологическим нормам и требованиям. "След CO₂" российского природного газа в три раза меньше, чем у сжиженного газа из США. "Северный поток – 2" может восполнить пробел, возникающий в настоящее время на международном энергетическом рынке",

– указал посол в интервью Berliner Zeitung. Он подчеркнул, что поставки газа – это не средство политического давления, как пытаются представить некоторые противники России, а коммерческий вопрос. В этом немецкая сторона могла убедиться за более полувековую историю сотрудничества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал "Северный поток-2" оружием России и призвал ЕС ввести санкции против газопровода. При этом Киев пытается внедрить своих специалистов в процесс сертификации "СП-2".