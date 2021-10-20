Звучавшие ранее предположения о резком подорожании доллара пока не нашли подтверждения

За последнее время рубль существенно укрепился и стабильно демонстрирует отличную динамику в отношении мировых валют. При этом цена на доллар постепенно падает. Еще год назад 1 доллар можно было купить за 80 рублей и были прогнозы, что американская валюта может достичь максимума в 120 рублей. Но этого так и не случилось. Зато сейчас его стоимость колеблется в пределах 71 рубля. Прогноз по курсу валют до конца 2021 года специально для "Утро.ньюс" дал финансовый эксперт, инвестор, предприниматель Илья Ангелов.



Национальная валюта показывает свое превосходство как никогда ранее и причин тому несколько:

высокие цены на экспортируемую нефть, газ, металлы и прочие сырьевые запасы;

развитие торговых отношений со странами Таможенного союза, которые готовы расплачиваться рублем;

рост стоимости акций российских компаний, которые бьют сейчас рекорд за рекордом.

Можно предположить, что к концу года рубль побьет свои рекорды, но сказать это со 100% уверенностью никак нельзя, поскольку нельзя снимать со счетов спекулятивную составляющую, которая работает отдельного от валютного рынка. Стоит только вспомнить, как резко поднималась цена на доллар после очередной масштабной новости, имеющей влияние на весь мир, отметил эксперт.

Не стоит исключать возможность неожиданного поворота по цене со стороны рубля или доллара. Допустим, сейчас есть потребность в энергоносителях, контракты на закупку заключены, но как только закончится зима и придет оттепель, покупательский спрос снизится.

Евро по отношению к рублю тоже падает в цене, а если верить экспертам, то к концу года его стоимость может составлять 77-80 рублей. Следовательно, вкладываться в иностранную валюту не стоит. Рубль закрепился, но переоценивать его также не следует. Многое зависит от экспортной стоимости барреля нефти и доходности ценных бумаг крупных российских корпораций.