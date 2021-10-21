Россия может отказаться от евро

Россия продолжает демонстрировать готовность отхода от все новых "европейских ценностей" в процессе нарастающего осложнения отношений с западными странами. Заявленный ранее и отчасти реализуемый сегодня отход от доллара, при осуществлении международных финансовых и торговых операций может оказаться не единственным российским "ноу-хау" в данной области. В "черный список" может попасть и единая европейская валюта.

Сливай евро…

Как заявил в своем интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Александр Панкин, Россия может задействовать в отношении евро механизмы, использованные ею ранее в ходе дедолларизации. По сути, это означает отказ от использования данной валюты при международных расчетах и формировании резервов.

Пока, по словам дипломата, российская сторона не готова к подобным шагам, и напротив, обсуждает с европейской повышение "международной роли евро и возможности его использования для оплаты поставок энергоресурсов"… хотя и все может измениться.

Что конкретно может измениться, и что в этом случае будет делать Россия, Александр Панкин в своем интервью также пояснил: "Если Брюссель гипотетически будет исповедовать схожие с американскими меры сдерживания и использовать собственную валюту в качестве инструмента давления и контроля, то, естественно, весь накопленный багаж знаний и механизмов дедолларизации может быть задействован нами и по отношению к единой европейской валюте".

При этом, замглавы МИД РФ поспешил заверить, что эти действия вовсе не являются намеком на угрозу, а тем более самоцелью. По словам Панкина, это исключительно защитная реакция и ничего иного.

"У нас нет претензий к доллару как к таковому, и мы не призываем отказываться от него любой ценой. Однако у нас есть значительные претензии к финансовой политике эмитирующего его государства, которое использует национальную денежную единицу в качестве экономического оружия в международном масштабе",

– отметил замглавы МИД РФ, намекнув, что все это может коснуться и действий европейских политиков.

Успехи в дедолларизации

Очевидно, что Россия будет демонстрировать миру свой курс на дедолларизацию и дальше. Напомним, что некоторое время назад в МИД РФ заявляли о том, что России следует продолжать сокращать долларовую составляющую в международных резервах во избежание проблем для своей экономики по причине ситуации в экономике США.

На самом деле, основной из причин снижения зависимости от доллара стало не столько состояние американской экономики (которое значительно лучше состояния российской), сколько реакция на американские санкции.

В итоге, Банк России практически полностью распродал портфель государственных облигаций США объемом в 90 млрд долларов, разместив вырученные средства на депозитах в коммерческих и центральных банках за пределами долларовой зоны.

Также была сокращена и доля доллара в международных резервах. С примерно трети она упала до уровня чуть больше 20%, при этом замену американской валюте составили евро, золото и китайский юань. На 1 января 2021 года на них приходилось 29,2%, 23,3% и 12,8% ЗВР соответственно. В 2021 году доллар полностью исключен из состава Фонда национального благосостояния.

Если верить словам Александра Панкина, получается, что несто подобное может произойти и с Евро.

Надо ли бояться деевроизации?

По мнению советника по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергея Хестанова, вся эта "деевроизация" по образцу дедолларизации ни что иное, как "заявления дипломатов и элемент политической игры".

Более того, сама дедолларизация, которой Россия сегодня пугает Европу, пока тоже остается довольно странным явлением.

"Якобы отказ от доллара США выразился в том, что долларовые активы выведены из ФНБ. Что, однако, никак не помешало им входить в международные резервы ЦБ. Таким образом, эта декларация носит формальный характер", – пояснил "Утру.news" Сергей Хестанов.

По мнению эксперта, в самой России ни дедолларизация, ни тем более "деевроизация" не угрожают никому и ничем.

Напомним, что доля доллара в валютных торгах на Московской бирже, никак не снизилась после объявленной дедолларизации. Напротив, в 2020 году она составила 83% от объема торгов, и выросла на 2 процентных пункта по сравнению с 2019-м. Что касается частных сбережений, то там на долю американской валюты как и 8 лет назад приходится 45%.

На этом фоне намеки дипломатов на возможное сокращение объемов операций в евро является скорее лишь попыткой давления на ЕС в последнем газовом противостоянии. До реальной деевроизации дело здесь вообще вряд ли когда-нибудь дойдет.