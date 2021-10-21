Лондон сократил финансовую помощь для Киева

Как бы не старалась Украина стать членом НАТО, в последнее время от государств, состоящих в военно-политическом блок, периодически приходят четкие месседжи, указывающие на охлаждение международных отношений. В частности, Великобритания решила оставить Незалежную без средств на развитие.

Речь идет от так называемом списке ОПР. Лондон официально оказывает поддержку без малого пяти десяткам государств. Денежные средства выделяются на цели развития. Ни в этом, ни в следующем году Киев не получит от Соединенного Королевства соответствующею финансовую помощь.

По данным RT, об этом решении английского правительства говорится в докладе парламента страны. В частности, в документе указано, что Великобритания в 2021-2022 годах сократит вливания в экономику Украины. Всего из списка ОПР исключено четыре государства, причем, три из них располагаются на Африканском континенте.

Фактически Британия готова оказывать финансовую помощь более сорока странам, оставшимся в списке, но никак не Украине. Лондон мотивирует свое решение нехваткой средств, вызванной пандемией коронавируса. Сокращение объема международной помощи, оговоренного с ООН, англичане считают временной мерой.