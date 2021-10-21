Производство подсолнечного масла в России оказалось под угрозой

У производителей заканчиваются семечки для приготовления этого продукта

Компании, которые специализируются на производстве подсолнечного масла, бьют тревогу. По словам бизнесменов, у них начались серьезные проблемы с закупкой сырья.

Предприниматели жалуются, что фермеры сговорились и специально придерживают семечки, чтобы набить им цену. В дело уже решили вмешаться эксперты профильного министерства. Минсельхоз обещал навести порядок в этой сфере. Такую информацию публикуют журналисты издания "Коммерсантъ".

Как отмечает телеканал "360", действия недобросовестных фермеров привели к тому, что в стране даже пришлось ввести запрет на экспорт подсолнечника. При этом продавать семечки за границу будет запрещено до момента полного насыщения этим продуктом внутреннего рынка.

К слову, недавно производители продуктов назвали способ, как спасти обедневших россиян от голода.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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