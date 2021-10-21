В ГТС Украины пожаловались на трудности из-за "Северного потока-2"

В ГТС Украины пожаловались на трудности из-за "Северного потока-2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Запуск газопровода поставит под угрозу энергетическое сотрудничество Незалежной и Евросоюза

На Украине продолжают бить тревогу в преддверии запуска "Северного потока-2". Представительница "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова призналась, что начало работы газопровода под контролем "Газпрома" породит немало трудностей. 

Так, в первую очередь "Северный поток-2" ударит по функционированию и использованию украинской ГТС в ее текущей конфигурации. 

"Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами-членами ЕС, граничащими с Украиной", 

– оценила последствия запуска балтийской магистрали Белькова. Она также добавила, что под угрозу будут поставлены перспективы транзита водорода в Евросоюз. 

Решить хотя бы часть этих проблем можно, если оператор, Nord Stream 2 AG, будет сертифицирован отдельно от "Газпрома". Указывая на это, представительница Украины сослалась на законодательство ЕС. 

Ранее стало известно, что "Оператор ГТС Украины" тоже собирается примкнуть к сертификации СП-2. Компания уже подала заявку на участие в процессе. Также Киев продолжает настаивать на том, что газовая магистраль несет угрозу энергетической безопасности страны, нарушая при этом права и коммерческие интересы ОГТСУ, а также не соответствует принципам солидарности Евросоюза. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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