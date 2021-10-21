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На Украине продолжают бить тревогу в преддверии запуска "Северного потока-2". Представительница "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова призналась, что начало работы газопровода под контролем "Газпрома" породит немало трудностей.
Так, в первую очередь "Северный поток-2" ударит по функционированию и использованию украинской ГТС в ее текущей конфигурации.
"Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами-членами ЕС, граничащими с Украиной",
– оценила последствия запуска балтийской магистрали Белькова. Она также добавила, что под угрозу будут поставлены перспективы транзита водорода в Евросоюз.
Решить хотя бы часть этих проблем можно, если оператор, Nord Stream 2 AG, будет сертифицирован отдельно от "Газпрома". Указывая на это, представительница Украины сослалась на законодательство ЕС.
Ранее стало известно, что "Оператор ГТС Украины" тоже собирается примкнуть к сертификации СП-2. Компания уже подала заявку на участие в процессе. Также Киев продолжает настаивать на том, что газовая магистраль несет угрозу энергетической безопасности страны, нарушая при этом права и коммерческие интересы ОГТСУ, а также не соответствует принципам солидарности Евросоюза.
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