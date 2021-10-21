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Олег Дерипаска, чье состояние по "Форбс" оценивается более чем в 5 миллиардов долларов, раскритиковал действия российского Центробанка. По мнению миллиардера, регулятор демонстрирует инфантильность, игнорируя растущую роль криптовалют в мировой экономике. Бизнесмен посоветовал брать пример с Минфина Соединенных Штатов, занимающегося, по его словам, инвестированием криптоиндустрии.
Вашингтон уже давно осознает, что неподконтрольность платежей в цифровом поле способна не только дать отпор всему механизму санкционного давления, на который делают ставку уже последние десятки лет, но и в целом обрушить американскую валюту, полагает Дерипаска.
Бизнесмен также сослался на недавений обзор санкционных ограничений американского Минфина, где утверждается, что основанные на криптовалюте системы расчета представляют для доллара серьезную угрозу. Экс-глава "Русала" полагает, что тем самым независимый от государства рынок способен вогнать Штаты в дефолт с долгом в 30 триллионов долларов с обслуживанием стоимостью в $700 млрд.
В документе говорится о том, что оборот криптовалюты расширяет возможности для противников США, которые стремятся к созданию новой платежной системы для сокращения роли доллара в глобальной экономике.
"Интересно, читали этот документ в Банке России? Пора уже открыть глаза и заняться криптовалютой всерьез?" – написал миллиардер на своей странице в "Телеграм".
Действующий американский истеблишмент, полагает бизнесмен, все еще полон кадров, настроенных на экономическое давление в отношении ряда государств. России же пора выходить из роли "полигона испытаний" своего противника.
Ранее российский бизнесмен отреагировал на обыски, проведенные в его вашингтонском особняке агентами ФБР.
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