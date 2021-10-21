Мир может избежать серьезных кризисов, если будет думать о фундаментальных проектах, указал российский лидер

Увеличение поставок газа в европейские страны станет возможным, если немецкий регулятор выдаст разрешение на их осуществление по газопроводу "Северный поток – 2". Российская сторона готова приступить к поставке 17,5 миллиарда кубов уже на следующий день, заявил Владимир Путин в ходе своего выступления в клубе "Валдай".

Президент Российской Федерации указал, что в целом весь мир может избежать серьезных кризисов, если начнет думать о проектах вроде "Северного потока – 2", а не о газовых спотах.

Как указал глава РФ, первая нить газопровода уже наполнена топливом. А до конца 2021 года уже будут завершены работы по заполнению второй нити, что суммарно даст 55 миллиардов кубометров. Учитывая дефицит рынка Европы в объеме 70 миллиардов кубов, приведенный показатель, считает Путин, вполне приличный.

Таким образом, указал российский лидер, после заполнения второй нити и получения разрешения от регулятора ФРГ российская сторона начнет поставки уже на следующий день.

По словам президента России, объем выбросов СО2 при транзите топлива по "Северному потоку – 2" меньше, чем через украинскую ГТС, в 5,6 раза. Новый газопровод является продуктом современных технологий, позволяющих увеличивать уровень давления.

"По дну Балтийского моря движение не сопровождается выбросами вообще. Компрессорные станции – минизаводы, работающие на газе. А ГТС Украины уже старенькая", – сообщил Путин.

Углеродная составляющая российских энергоносителей, добавил Путин, в три раза меньше, чем у американского СПГ. Тем не менее, экологические организации не требуют закрыть все терминалы, принимающие сжиженный природный газ. Аналогичных нападок в свой адрес лишена и украинская ГТС.

Дефицит газа на европейском рынке, уверен российский лидер, является итогом экономической политики Европейской комиссии. Местные компании, заключившие долгосрочный контракт с "Газпромом", получают газа в четыре раза дешевле в сравнении с текущей стоимостью. Таким образом, указал президент, ни о какой сверхприбыли для "Газпрома" говорить не приходится.