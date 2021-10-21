Немцы нашли замену газу из России

Немцы нашли замену газу из России
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
Политик из Германии обвинил Путина в плохом отношении к Европе из-за решения не прокачивать топливо сверх контрактных объемов

Руководство Евросоюза должно вложить средства в инфраструктуру для приема сжиженного природного газа, чтобы снизить зависимость континента от поставок голубого топлива из России. К этому призвал Брюссель лидер Европейской народной партии Манфред Вебер в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Немецкий политик обвинил президента РФ Владимира Путина в плохом отношении к Европе и попытках давления на нее через цены на газ.

"Надо сказать, что Россия всегда соблюдала контракты на поставку, но теперь не предлагала никакого расширения", – пожаловался Вебер.

По его словам, европейцам следует осознать, что достижение независимости в энергоснабжении должно стать важной целью для ЕС. Немец считает, что потребителям необходима уверенность при планировании затрат на топливо. Он предупредил о новой энергетической бедности, а это означает, что все больше и больше людей в Евросоюзе скоро не смогут позволить себе адекватно отапливать свои дома.

"Вот почему нам сейчас нужны, например, инвестиции в сжиженный природный газ", – уверен Вебер.

Политик полагает, что СПГ можно закупать по всему миру и, следовательно, снизить зависимость от поставок природного газа из России. Какова будет стоимость для конечного потребителя подобного сырья, немец решил не уточнять.

Ранее сегодня в ходе выступления на пленарной сессии клуба "Валдай" в Сочи президент Путин заявил, что увеличение поставок газа в Европу станет возможным, если германский регулятор поторопится и выдаст разрешение на запуск трубопровода "Северный поток – 2". Российский лидер посоветовал европейцам меньше думать о газовых спотах, а лучше озаботиться о проектах, подобных балтийскому маршруту.

Источник: Redaktionsnetzwerk Deutschland ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость322854
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"...нам сейчас нужны, например, инвестиции в сжиженный природный газ", – уверен Вебер.
Какова будет стоимость для конечного потребителя подобного сырья, немец решил не уточнять." -

Патамушта этот немец ИМБЕЦИЛ!!!!!!!!!!!!!! Пусть для начала возьмёт калькулятор, рассчитает рентабельность по СПГ и конечную цену для потребителя, потом сравнит с аналогичными результатами по трубопроводному газу, а потом уже своим поганым языком "чешет" всякие интервью! Блать, НУ ОТКУДА БЕРУТСЯ ТАКИЕ КРЕТИНЫ????????????
Гость322849
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Независимость страны определяется прежде всего политически и идеологическим суверенитетом. А с этим в Германии,,,,
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