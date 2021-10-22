Россиян предупредили о резком скачке цен на колбасу и сосиски

Стоимость может увеличиться на 20%

В скором времени жители нашей страны столкнутся с очередной напастью. По словам производителей мясной продукции, уже в самое ближайшее время ценники на сосиски, колбасы и полуфабрикаты подскочат на 7-20%.

Такое весомое удорожание произойдет в течение двух ближайших недель. О весьма неприятных переменах на рынке поведали представители более десятка крупнейших предприятий-мясопереработчиков. Они просят сетевые магазины согласиться с таким удорожанием, отмечает издание "Известия".

Разумеется, цены подскочат и на обычное мясо – свинину и говядину. Мясо птицы подорожает примерно на 8%, добавляет URA.RU.

Ранее стало известно, что российские производители подсолнечного масла оказались под угрозой.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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