Стоимость может увеличиться на 20%

В скором времени жители нашей страны столкнутся с очередной напастью. По словам производителей мясной продукции, уже в самое ближайшее время ценники на сосиски, колбасы и полуфабрикаты подскочат на 7-20%.



Такое весомое удорожание произойдет в течение двух ближайших недель. О весьма неприятных переменах на рынке поведали представители более десятка крупнейших предприятий-мясопереработчиков. Они просят сетевые магазины согласиться с таким удорожанием, отмечает издание "Известия".

Разумеется, цены подскочат и на обычное мясо – свинину и говядину. Мясо птицы подорожает примерно на 8%, добавляет URA.RU.

Ранее стало известно, что российские производители подсолнечного масла оказались под угрозой.