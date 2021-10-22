Некоторые считают, что все дело в "плохом" российском топливе

Каждый новый день в информационное пространство попадают новости об очередных бедах незалежных. На этот раз выяснилось, что несчастным украинцам приходится пользоваться голубым топливом весьма низкого качества. В жилые дома поступает плохо очищенный газ с примесями.



Такое голубое топливо с весьма низкими характеристиками греет значительно хуже, а также обладает неприятным запахом. Неудивительно, что в Незалежной быстро определились с "виновниками" бедствия простых граждан украинского государства. Разумеется, в сложившейся ситуации был обнаружен "русский след".

Так, руководитель Союза потребителей коммунальных услуг убежден, что проблема появилась после того, как "высококачественный" украинский газ стали разбавлять "грязным" российским голубым топливом. Олег Попенко пояснил, что сначала энергетический ресурс нужно изъять из трубы, а затем провести тщательную очистку. Если плохо выполнить эту процедуру, свойства газа оставят желать лучшего.

Простые украинцы жалуются, что плита, которая работает на таком газе, не может даже вскипятить воду, а блюда в духовке не жарятся, а "тлеют". Низкая калорийность газа делает его значительно менее эффективным, поясняет интернет-издание РИА ФАН.

Попенко особо отметил, что такой неочищенный газ украинцам продают без каких-либо скидок. Понятное дело, что низкое качество очистки уменьшает себестоимость, однако это сказывается позитивно только на карманах продавцов.

К слову, недавно европейским государствам подсказали способ решения проблем с газовым дефицитом.