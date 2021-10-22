Украинцы нашли причину резкого ухудшения качества газа

Украинцы нашли причину резкого ухудшения качества газа
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Некоторые считают, что все дело в "плохом" российском топливе

Каждый новый день в информационное пространство попадают новости об очередных бедах незалежных. На этот раз выяснилось, что несчастным украинцам приходится пользоваться голубым топливом весьма низкого качества. В жилые дома поступает плохо очищенный газ с примесями.

Такое голубое топливо с весьма низкими характеристиками греет значительно хуже, а также обладает неприятным запахом. Неудивительно, что в Незалежной быстро определились с "виновниками" бедствия простых граждан украинского государства. Разумеется, в сложившейся ситуации был обнаружен "русский след".

Так, руководитель Союза потребителей коммунальных услуг убежден, что проблема появилась после того, как "высококачественный" украинский газ стали разбавлять "грязным" российским голубым топливом. Олег Попенко пояснил, что сначала энергетический ресурс нужно изъять из трубы, а затем провести тщательную очистку. Если плохо выполнить эту процедуру, свойства газа оставят желать лучшего.

Простые украинцы жалуются, что плита, которая работает на таком газе, не может даже вскипятить воду, а блюда в духовке не жарятся, а "тлеют". Низкая калорийность газа делает его значительно менее эффективным, поясняет интернет-издание РИА ФАН.

Попенко особо отметил, что такой неочищенный газ украинцам продают без каких-либо скидок. Понятное дело, что низкое качество очистки уменьшает себестоимость, однако это сказывается позитивно только на карманах продавцов.

К слову, недавно европейским государствам подсказали способ решения проблем с газовым дефицитом.

Источник: UBR.ua ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость323933
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Гость323955
Погоди... ЭТО ДРУГОЕ! :))))))))))))))))))))
Короче как я понимаю, пиздoбoльствo это уже отличительная черта всей окраинской сущности. Вранье уже на самом высоком уровне. Что же говорить про обычное хoхлятcкoе быдлo.
Гость323955
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Гость323933
Погодите ка.. А как же заявления пети и клоуна что окраина уже 5 лет не закупает Российский газ?
Погоди... ЭТО ДРУГОЕ! :))))))))))))))))))))
Гость323933
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Погодите ка.. А как же заявления пети и клоуна что окраина уже 5 лет не закупает Российский газ?
Гость323952
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ппц- шизики
Гость322854
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"На этот раз выяснилось, что несчастным украинцам приходится пользоваться голубым топливом весьма низкого качества. В жилые дома поступает плохо очищенный газ с примесями." -
Гы.. Хохлобесы, подождите немного - скоро будете получать "немецкий"(российский) газ, чистый, как слеза младенца... ПО ЕВРОЦЕНАМ!!! :))) Упоротые кизячные свиньи! :)))
Гость323947
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Украина в России газ непокупает
М
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ггггг,бодяжить начали шароварники?
вы без обмана не проживете
но виновата москва,ага,газ который идет на запад....
переходите свидомиты на кизяк и солому,экологичное привычное вам топливоо
де..ы,б..ть
Гость 332401
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своим шароварным метаном уже начали топить ? он конечно грязный.
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