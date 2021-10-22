Дефицит голубого топлива привел страну в бедственное положение

В европейских государствах продолжает усиливаться энергетический кризис. В Молдавии уже введен особый "режим тревоги". Дабы спасти страну от морозов в преддверии зимы, власти пытаются договориться с российским "Газпромом". Однако пока в Кишиневе пессимистично оценивают шансы заключить долгосрочный договор с компанией.



Мнением по поводу сложившейся ситуации поделилась молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица. Высокопоставленная госслужащая отметила, что затянувшийся переговорный процесс с нашим энергетическим гигантом сдвинулся с места, однако рассчитывать на его успешное завершение пока не приходится.

Еще летом молдавские власти инициировали обсуждение с "Газпромом" возможность заключить долгосрочный трехлетний контракт на поставку голубого топлива. Договориться пока не удалось, так что Кишинев закупает газ на основании коротких месячных контрактов.

"Нет уверенности, что новая договоренность в конце концов будет достигнута", – посетовала молдавский политик.

Тем временем, молдаване потребляют больше газа, чем им поставляет наш энергетический гигант. Страна находится в одном шаге от объявления чрезвычайной ситуации. Власти уже задумались о том, чтобы начать покупки голубого топлива в Румынии и на Украине.

Кстати, недавно немцы нашли замену топливу из России. Некоторые политики считают, что европейским странам нужно вложить деньги в инфраструктуру для приема сжиженного природного газа.