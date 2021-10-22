Банк России еще раз повысил ключевую ставку

Данная мера нацелена на снижение темпов инфляции

Центральный банк РФ повысил ключевую ставку шестой раз подряд. Об этом сообщает РИА "Новости".

Банк России увеличил шаг до 0,75 процентного пункта – до 7,5% годовых. Соответствующее решение было принято по итогам заседания совета директоров. 

Данная мера нацелена на снижение темпов инфляции и укрепление курса национальной валюты. Не исключено, что это спровоцирует рост процентов по кредитам и депозитным вкладам.

Вполне возможно, что ставка продолжит повышаться. 

По итогам 2021 года ЦБ повысил прогноз, касающийся инфляции. Изначально она ожидалась на уровне 5,7-6,2%, а теперь – в интервале от 7,4 до 7,9%.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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