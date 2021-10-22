Данная мера нацелена на снижение темпов инфляции

Центральный банк РФ повысил ключевую ставку шестой раз подряд. Об этом сообщает РИА "Новости".

Банк России увеличил шаг до 0,75 процентного пункта – до 7,5% годовых. Соответствующее решение было принято по итогам заседания совета директоров.

Данная мера нацелена на снижение темпов инфляции и укрепление курса национальной валюты. Не исключено, что это спровоцирует рост процентов по кредитам и депозитным вкладам.

Вполне возможно, что ставка продолжит повышаться.



По итогам 2021 года ЦБ повысил прогноз, касающийся инфляции. Изначально она ожидалась на уровне 5,7-6,2%, а теперь – в интервале от 7,4 до 7,9%.