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Центральный банк РФ повысил ключевую ставку шестой раз подряд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Банк России увеличил шаг до 0,75 процентного пункта – до 7,5% годовых. Соответствующее решение было принято по итогам заседания совета директоров.
Данная мера нацелена на снижение темпов инфляции и укрепление курса национальной валюты. Не исключено, что это спровоцирует рост процентов по кредитам и депозитным вкладам.
Вполне возможно, что ставка продолжит повышаться.
По итогам 2021 года ЦБ повысил прогноз, касающийся инфляции. Изначально она ожидалась на уровне 5,7-6,2%, а теперь – в интервале от 7,4 до 7,9%.
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