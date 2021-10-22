Велика вероятность, что людей ждет очередной кризис

Российские власти прикладывают огромные усилия для того, чтобы поддержать граждан в тяжелые с экономической точки зрения времена. Однако монополии, которые руководят многими процессами на территории нашей страны, сводят на нет все старания федеральной администрации. Их действия обещают вновь обвалить сбережения людей в ближайшем будущем.



Таким неутешительным прогнозом поделился знаменитый российский экономист Михаил Делягин. Эксперт подчеркнул, что рост аппетитов естественных монополий неминуемо приведет к скачку инфляционных показателей и обесцениванию накоплений граждан.

Делягин убежден, что бесконечный рост цен в нашей стране связан с действиями крупнейших компаний, которые отвечают за жизненно важные секторы российской экономики. Речь идет об энергетических предприятиях, ресурсно-снабжающих компаниях, а также крупных конторах из сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Эти организации постоянно увеличивают тарифы на свои услуги, что приводит к общему подъему цен в стране. Как известно, все дополнительные издержки в нашем государстве ложатся на плечи конечного потребителя. В итоге из-за роста стоимости электроэнергии и ЖКУ фактически дорожают все товары и услуги.

Если ситуация не изменится, в ближайшее время все накопления россиян существенно потеряют свою покупательскую способность.

В подтверждение слов Делягина напомним, что недавно производители мясной продукции предупредили россиян о резком скачке цен на колбасу и сосиски.