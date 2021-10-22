В белорусском Минфине заявили, что в программах по интеграции двух стран нет данного пункта

Минск не собирается переходить на единую валюту в рамках интеграционных процессов Союзного государства Белоруссии и России, поскольку это противоречит сотрудничеству Республики с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) и разработке с ним программ. Об этом заявила пресс-служба белорусского Министерства финансов в пятницу, 22 октября.

В ведомстве отметили, что сотрудничество с ЕФСР "является обоснованным и выгодным с финансовой точки зрения", и сейчас разрабатывается уже четвертая программа с фондом.

"Вопрос перехода на единую валюту не является предметом обсуждения проекта Матрицы мер с ЕФСР", – цитирует "БЕЛТА" сообщение Минфина.

В министерстве указали, что в ряде СМИ начала появляться информация, что условием программы с фондом якобы может стать вопрос привязки нацвалюты к российскому рублю либо переход на единую валюту в рамках Союзного государства.

В ведомстве напомнили, что основные условия углубления интеграции с РФ прошли согласование на заседании Совета министров Союзного государства 10 сентября – там были одобрены 28 программ, отдельные в настоящее время "дошлифовываются". Утверждение этих программ планируется в ноябре на заседании Высшего госсовета СГ.

"В них не содержится каких-либо условий о переходе на единую валюту в рамках Союзного государства. Национальный банк Беларуси также не считает возможным данный переход", – резюмировали в Минфине.

Напомним, в сентябре вице-премьер РФ Алексей Оверчук также заявил, что в ближайшее время россияне и белорусы продолжат пользоваться своими национальными деньгами. По его словам, вопрос о единой валюте на повестке дня Союзного государства пока не стоит.