У Москвы появилась возможность обрушить "денежный дождь"

Российские пенсионеры могут получить денежные выплаты к Новому году с максимальным размером до 15 тысяч рублей. Об этом рассказал экономист Андрей Лобода, указавший, что, вероятнее всего, речь идет о единовременных пособиях от властей.

По мнению эксперта, президент Российской Федерации Владимир Путин может объявить о выплатах в декабре. Не исключено, полагает специалист, что материальная помощь для пожилых граждан приурочена к Новому году и поможет многим закрыть долги в уходящем 2020-м.

Лобода уверен, что у правительства "на фоне триумфального бюджета" появится "хороший повод" для того, чтобы выделить средства для единовременных выплат пенсионерам. Скорее всего, полагает специалист, размер "денежного дождя" будет колебаться в районе 5-15 тысяч рублей.

Подобного развития событий не исключает и экономист Наталья Мильчакова, заявившая о том, что ожидать такого варианта от властей вполне логично. Профицит российского бюджета на текущий месяц превышает 1,4 трлн рублей, а объявления о коронавирусе президентом часто сопровождались новостью о денежных выплатах для населения.

В декабре прошлого года, указывает источник, президент пообещал россиянам с детьми до семи лет единовременные выплаты размером до пяти тысяч рублей.

В октябре глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 28,3 млрд рублей для детей возрастом от трех до семи лет. Размер выплат определяется среднедушевым доходом на каждого члена семьи, а также показателем, установленным российским субъектом.