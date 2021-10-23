Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива

Россия и Молдавия две недели вели переговоры о поставках газа. Как сообщают СМИ, стороны не смогли прийти ни к какому заключению. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица высказалась о контактах с "Газпромом".

Чиновница утверждает, что исторический долг, который Кишинев имеет перед Москвой, ее страна не признает, поэтому он не может быть предметом данных переговоров. По ее словам, сумма очень большая, и она должна обсуждаться в другом контексте. Об этом Гаврилица рассказала в эфире местного телеканала Молдова 1.

Ранее в стране ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Гаврилица уже заявляла о тяжелых переговорах с российской компанией по тарифам.

Переговоры же шли у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, сообщает РБК. Они завершились ничем. По информации источников издания, Москва предложила Кишиневу покупать голубое топливо по справедливой рыночной стоимости, а также скидку в 25%.

Однако Россия поставила Молдавии условие получения этой скидки – возврат в течение трех лет долга, который накопился за поставку газа ранее, куда не входит долг Приднестровья.

Как пишет издание, в прошлом году тысяча кубов топлива стоила Кишиневу 149 долларов. В октябре Молдавии придется заплатить рыночные 790 долларов за тот же объем. Что касается ноября, то у стран еще нет договоренностей. Так как переговоры ни к чему не привели, Молдавия может остаться без газа уже в следующем месяце.