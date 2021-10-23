Молдавия отказалась возвращать России долг в 700 миллионов долларов и теперь останется без газа

Молдавия отказалась возвращать России долг в 700 миллионов долларов и теперь останется без газа
Фото: Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива

Россия и Молдавия две недели вели переговоры о поставках газа. Как сообщают СМИ, стороны не смогли прийти ни к какому заключению. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица высказалась о контактах с "Газпромом".

Чиновница утверждает, что исторический долг, который Кишинев имеет перед Москвой, ее страна не признает, поэтому он не может быть предметом данных переговоров. По ее словам, сумма очень большая, и она должна обсуждаться в другом контексте. Об этом Гаврилица рассказала в эфире местного телеканала Молдова 1.

Ранее в стране ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Гаврилица уже заявляла о тяжелых переговорах с российской компанией по тарифам.

Переговоры же шли у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, сообщает РБК. Они завершились ничем. По информации источников издания, Москва предложила Кишиневу покупать голубое топливо по справедливой рыночной стоимости, а также скидку в 25%.

Однако Россия поставила Молдавии условие получения этой скидки – возврат в течение трех лет долга, который накопился за поставку газа ранее, куда не входит долг Приднестровья.

Как пишет издание, в прошлом году тысяча кубов топлива стоила Кишиневу 149 долларов. В октябре Молдавии придется заплатить рыночные 790 долларов за тот же объем. Что касается ноября, то у стран еще нет договоренностей. Так как переговоры ни к чему не привели, Молдавия может остаться без газа уже в следующем месяце. 

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость321589
Пожаловаться Ответить
Вторые, мать их хохлы! Никаких долгов не признают нищеброды! Посмотрим насколько их , щенячьего гонора хватит, или надеются на бандеровцев, которые им пообещали газ поставить,хотя у самих какие то крохи в закромах!
Гость323984
Пожаловаться Ответить
Уже 30 лет, как нет союза, а у бывших никак не пройдёт тяга всё получать по потребностям, без выполнения собственных обязательств.
Гость322854
Пожаловаться Ответить
"в прошлом году тысяча кубов топлива стоила Кишиневу 149 долларов. В октябре Молдавии придется заплатить рыночные 790 долларов за тот же объем." -
Ну что можно сказать - совершенно СПРАВЕДЛИВОЕ отношение к вороватому русофобскому цыганью со стороны России!
Гость321216
Пожаловаться Ответить
неужто Россия перестала жевать сопли? Очень на это надеюсь!
1
новости партнеров

"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину

Страна продолжает вести агрессивную политику в Сирии

Раскрыт секрет визита премьера Израиля в Россию

Тель-Авив пытается оценить действия Москвы в случае военного конфликта с Тегераном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1921 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей