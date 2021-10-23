Новый трубопровод может подорвать благосостояние нашей страны

Российская газовая магистраль "Северный поток – 2" в ближайшем будущем должна приступить к работе. При этом западные эксперты не прекращают злорадствовать по поводу нашего трубопровода – некоторые даже считают, что России якобы невыгодно запускать новые энергетические коммуникации.



Такое оригинальное мнение высказал британский экономист и эксперт по украинскому государству Тимоти Эш. Специалист провел некие расчеты и объявил, что наращивание поставок голубого топлива в европейские страны приведет к резкому обрушению стоимости на этот энергоресурс. При таком развитии событий, по мнению британца, российская экономика серьезно пострадает.

"Россия в конце концов проиграет", – передает слова иностранного эксперта портал "NV.ua".

Антироссийски настроенный специалист также убежден, что во время энергетического кризиса в Евросоюзе Москва проявила себя как "ненадежный поставщик". Эш уверен, что из-за этого европейцы затаили обиду на нашу страну и в будущем постараются сделать все, чтобы сократить покупки российского топлива.

Стоит отметить, что заявления против нашей газовой магистрали не прекращаются. Недавно лидер немецкой партии "Зеленые" Анналена Бербок объявила, что трубопровод является инструментом для шантажа. Некоторые в Берлине считают, что именно Москва виновата во всех бедах, обрушившихся на европейский рынок газа.