В Киеве уверены, что Москва пошла на хитрость в вопросе "Северного потока - 2"

Официальные лица Украины вновь и вновь пытаются убедить Европу, что без их трубы странам Содружества придется нелегко, забывая упомянуть про серьезную изношенность своей ГТС. Так, Сергей Макогон, директор Оператора ГТС Украины, заявил, что Незалежная готова осуществлять транзит 146 миллиардов кубометров голубого топлива за 12 месяцев да еще по конкурентным тарифам.

Однако Макогон пожаловался, что нет такого конкурентного поля с равными правилами и условиями для всех игроков рынка. Чтобы такие возможности появились, нужно, по его словам, чтобы все пути транзита работали в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС. Он добавил, что Украина сделала все, чтобы соответствовать этому документу. Теперь же ЕС должен сделать следующий шаг. Макогон предупредил, что именно Европа будет страдать от монополии "Газпрома".

Макогон подчеркнул, что если "Северный поток – 2" получит сертификат на работу, то ЕС продемонстрирует энергетическую солидарность. Глава украинской компании утверждает, что сертификация трубы не соответствует требованиям Газовой Директивы Евросоюза. Бизнесмен указал на "хитрость" России – труба якобы все равно останется под полным контролем "Газпрома".

Предприниматель заявил, что транзит газа через Незалежную позволит газовому рынку Европы развиваться. Поэтому его важно сохранить.

Ранее в Англии предупредили Россию о неудаче в экономике из-за "Северного потока – 2".