На Украине предупредили Европу об угрозе со стороны "Газпрома"

На Украине предупредили Европу об угрозе со стороны "Газпрома"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В Киеве уверены, что Москва пошла на хитрость в вопросе "Северного потока - 2"

Официальные лица Украины вновь и вновь пытаются убедить Европу, что без их трубы странам Содружества придется нелегко, забывая упомянуть про серьезную изношенность своей ГТС. Так, Сергей Макогон, директор Оператора ГТС Украины, заявил, что Незалежная готова осуществлять транзит 146 миллиардов кубометров голубого топлива за 12 месяцев да еще по конкурентным тарифам. 

Однако Макогон пожаловался, что нет такого конкурентного поля с равными правилами и условиями для всех игроков рынка. Чтобы такие возможности появились, нужно, по его словам, чтобы все пути транзита работали в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС. Он добавил, что Украина сделала все, чтобы соответствовать этому документу. Теперь же ЕС должен сделать следующий шаг. Макогон предупредил, что именно Европа будет страдать от монополии "Газпрома". 

Макогон подчеркнул, что если "Северный поток – 2" получит сертификат на работу, то ЕС продемонстрирует энергетическую солидарность. Глава украинской компании утверждает, что сертификация трубы не соответствует требованиям Газовой Директивы Евросоюза. Бизнесмен указал на "хитрость" России – труба якобы все равно останется под полным контролем "Газпрома". 

Предприниматель заявил, что транзит газа через Незалежную позволит газовому рынку Европы развиваться. Поэтому его важно сохранить.  

Ранее в Англии предупредили Россию о неудаче в экономике из-за "Северного потока – 2". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Гость324455
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Дуркаина все
Вывод: газа не давать, прокачивать самый минимально возможный объем и его тоже постепенно сокращать, незачем быдланам от ахрессорского газа навар получать, пусть в ЕС за подачками обращаются, зря что ли столько лет стелились им под ноги.
Ну так это и предусмотрено действующими контрактами. И как бы "политики" от Украины, Польши и Чехии не пытаются обвинить Газпром в ИХ энергокризисе - даже Еврокомиссия ОФИЦИАЛЬНО признала - Газпром тут ни при чем. :))) Наконец то мы научились от наших учителей с Запада также в нужное время и с нужной силой бить противнику по яйцам :)
Дуркаина все
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Вывод: газа не давать, прокачивать самый минимально возможный объем и его тоже постепенно сокращать, незачем быдланам от ахрессорского газа навар получать, пусть в ЕС за подачками обращаются, зря что ли столько лет стелились им под ноги.
Гость324460
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Сертифицируют,так как немцы умней чем эти скакуасы.да и мерзнуть нехотят.
Гость324455
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Причем тут "готова" ? Пусть даст ГАРАНТИИ, что повышенное давление газа в этом случае не взорвет ее трубу, которая десятками лет не ремонтировалась! Или в том и задумка каклов - орут мол РФ дай больше газа. А как "дадим" и трубе будет каюк - начнут орать мол Россия спецдиверсию сделала и дайте 3 ярда евро на ремонт той трубы. Которые ясен пень разворуют.
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